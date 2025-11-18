La CGT se reunió con los diputados sindicales y anticiparon el rechazo a la reforma laboral

La nueva cúpula de la CGT mantuvo una reunión con diputados peronistas de extracción sindical, donde anticiparon su rechazo a la reforma laboral que promueve el Gobierno, sin que aún se conozca el proyecto, y consideraron que “no va a dar ninguna solución al crecimiento del país”.

Los integrantes del triunvirato de la CGT Jorge Sola, Octavio Arguello y Cristian Jerónimo recibieron en la histórica sede de la calle Azopardo a los diputados Sergio Palazzo, Hugo Yasky, Mario Manrique y Vanesa Siley, además del electo Hugo Moyano (h).

El encuentro había sido convocado por los flamantes jefes cegetistas para debatir e unificar posturas de cara a la resistencia que activarán al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno y cuyo texto aún se desconoce, según informó un cable de la agencia Noticias Argentinas.

Finalizada la reunión, Sola dio por hecho que la reforma laboral “no va a dar ninguna solución al crecimiento del país”.

“No va a haber un cambio fenomenal porque se modifiquen algunas reglas del trabajo; muy por el contrario, se va a perjudicar el tejido social”, consideró el titular del sindicato de Seguros.

Sola reconoció que todo lo que se está hablando sobre el tema “es sobre trascendidos” porque aún no existe la letra del proyecto, pero señaló que lo que estuvo dando vueltas “son versiones que no nos satisfacen” y en otros casos son “globos de ensayo que se han tirado en los medios” para tantear las reacciones.

Advirtió además que el Gobierno tiene que “escuchar a quienes invierten y quienes laburan” porque en caso contrario “chocarán con la pared de siempre”.

Por su parte, Palazzo sostuvo que en la reunión se analizaron “estrategias y proyectos superadores de lo que debe ser una reforma laboral progresiva e inclusiva y no la quita de derechos que pretende el Presidente Milei”.

“Queremos cambios laborales para que las personas que trabajan vivan mejor que en el presente, no peor que hace un siglo”, había dicho Yasky en sus redes sociales, poco antes del encuentro.

Algunos puntos que se barajan para la reforma laboral son la limitación de las cuotas solidarias; la reglamentación del derecho de huelga en el transporte, la educación y la salud, y la incorporación del concepto de salarios dinámicos, pero lo cierto es que no hay nada firme porque el proyecto no está redactado.

Con información de la agencia Noticias Argentinas