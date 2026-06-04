La crisis también golpea a un metalúrgica de capitales ingleses y empezó a despedir empleados

Se trata de Welding Alloys, una metalúrgica de capitales ingleses radicada en el Parque Industrial Comirsa, en Ramallo. En crisis por la falta de nuevos contratos empezó a echar trabajadores.

La empresa Welding Alloys radicada en el Parque Industrial Comirsa, en Ramallo, envió esta semana los telegramas de despido a ocho trabajadores metalúrgicos, sumándose a cinco desvinculaciones previas en áreas administrativas y técnicas. La firma atraviesa una profunda crisis por la falta de nuevos contratos.

Welding Alloys Argentina, una compañía de capitales ingleses especializada en soluciones de ingeniería antidesgaste para la siderurgia y otras industrias, comenzó a enviar esta semana los telegramas de despido a ocho operarios metalúrgicos. Los despidos se suman a las cinco desvinculaciones que la empresa ya había concretado en personal gerencial, administrativo y técnico, totalizando 13 cesantías en un contexto de fuerte caída de la demanda.

Un cuarto de siglo de historia

La firma, que lleva 25 años radicada en el Parque Industrial Comirsa, emplea actualmente a unos 30 trabajadores bajo convenio de la UOM, además de personal jerárquico y técnico. Desde hace dos años, la compañía viene atravesando una situación de crisis con altibajos en la demanda de sus servicios. Welding Alloys provee soluciones antidesgaste para grandes empresas del sector siderúrgico como Ternium, Acindar y Siderca, así como para las industrias del cemento, la minería, la molienda de azúcar y, en menor medida, el agro.

Fuentes de la UOM San Nicolás confirmaron que hace doce meses la situación se agudizó debido a la falta de nuevos trabajos. Según explicaron desde el gremio, la empresa viene operando a pérdida como resultado de la depresión que atraviesa la industria manufacturera en el país y la consecuente caída sostenida de la demanda de sus productos.

El panorama a corto plazo no presenta mejoras. Por el momento, Welding Alloys tiene garantizado únicamente un trabajo de diez días en Olavarría durante junio, mientras que para el mes de julio aún no cuenta con contratos firmados.

Con información de agencia Infogremiales