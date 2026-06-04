Roberto Lavagna complicó al kirchnerismo y confirmó sobreprecios del 20% en Vialidad

El exministro de Economía Roberto Lavagna declaró como testigo en el juicio por la Causa Cuadernos y afirmó que durante el kirchnerismo había sobreprecios del 20% en el área de Vialidad.

Así lo afirmó Roberto Lavagna durante su declaración ante el Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7), quien fue funcionario durante la presidencia de Néstor Kirchner.

Lavagna declaró tras las polémica rereprogramación de su testimonio del martes pasado que se canceló por un robo de cables que interrumpió la conexión de internet en la zona de los tribunales.

En la causa Cuadernos su testimonio era clave para el avance del proceso por supuestas coimas de empresarios a funcionarios, que tiene entre sus principales acusados a la expresidenta Cristina Kirchner y a exintegrantes de sus gobiernos.

Lavagna y su paso por el gobierno K

La declaración más esperada es la de Lavagna (entre los declarantes de este jueves), quien ya había declarado en el juicio por la causa Vialidad, donde recordó detalles su paso por el Ministerio de Economía durante la presidencia de Néstor Kirchner y mencionó investigaciones impulsadas por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas.

Por su parte, Leonardo Fariña, conocido por su rol como arrepentido en la denominada Ruta del dinero K y quien sostuvo que el empresario Lázaro Báez actuaba en representación de intereses del expresidente Kirchner, aportó información sobre presuntas maniobras de lavado de dinero y se espera que ahora brinde datos relevantes.

Asimismo, la ex legisladora Mariana Zuvic, que denunció públicamente distintos casos de corrupción durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, también hacía su declaración.

Durante mayo, sólo pudieron declarar ocho testigos de los 43 que fueron convocados, debido a la extensa duración de cada una de las exposiciones, como sucedió con Hilda Horovitz, la ex esposa del chofer Oscar Centeno, quién ratificó la existencia de bolsos con dinero en el departamento de su ex marido.

Con información de agencias