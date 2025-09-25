La empresa de los Caputo sigue despidiendo trabajadores

La firma IATEC, parte del conglomerado Mirgor de la familia Caputo, despidió a otros 45 operarios y suma más de 120 desvinculaciones en 3 meses.

Además, la firma de la familia del ministro de Economía mantiene un esquema de suspensiones de 360 empleados una semana al mes.

El Grupo Mirgor, conocido holding vinculado a los Caputo, atraviesa un período de fuertes ajustes en sus plantas de Río Grande, con más de 120 desvinculaciones en menos de tres meses. La mayoría de los trabajadores afectados pertenecen al régimen de “Permanentes de Prestación Discontinua” (PPD), una modalidad habitual en la industria electrónica fueguina.

Incertidumbre

En las últimas horas, la firma IATEC, parte del conglomerado, concretó el despido de 45 operarios de su planta ubicada en calle Islas Malvinas, dentro del parque industrial de la ciudad. Esta medida se suma a los recortes previos realizados durante julio, agosto y septiembre, consolidando un clima de incertidumbre laboral entre los trabajadores.

Adicionalmente, la firma mantiene un esquema de suspensiones con otros 360 empleados. Por la baja de la demanda tienen asignadas tareas sólo durante tres semanas al mes y una se quedan en la casa.

Además de los despidos, otros operarios metalúrgicos de IATEC, Brightstar y FAMAR enfrentan suspensiones que reducen la producción una semana al mes, esquema que se mantendría hasta fin de año. Parte del personal también ha sido trasladado hacia las plantas de calle Einstein y Sarmiento, generando un movimiento constante de trabajadores dentro del grupo.

Con información de agencia Infogremiales