Cómo es votar con la Boleta Única de Papel: simulador online y oficial de voto

La Cámara Nacional Electoral (CNE) difundió el diseño oficial de la Boleta Única de Papel (BUP) con la que se votará en las elecciones de octubre de 2025 y lanzó un simulador online para que los votantes conozcan el sistema.

La implementación de la Boleta Única alcanzará a las 23 provincias y también a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde se aplicará por primera vez.

Simulador online

A través de la difusión de la Boleta Única, la CNE busca que los votantes reconozcan la cantidad de listas, su ubicación en la papeleta y los colores asignados a cada fuerza, con el fin de minimizar errores y garantizar un voto informado. Al mismo tiempo, el organismo destacó que la medida apunta a equiparar las condiciones de competencia, ya que todas las listas aparecerán en un único soporte con la misma visibilidad.

Por otra parte, la CNE lanzó un simulador online al que se accede a través de una web oficial, la cual permite practicar el voto con una Boleta Única ficticia y elegir la jurisdicción correspondiente para conocer los cargos que estarán en disputa.

Este sistema permite a los usuarios seleccionar su preferencia y validar el voto con un clic, tras lo cual confirma si fue emitido de manera correcta e indica a qué fuerza corresponde. En caso de “error”, la aplicación misma explicará el motivo y advierte que el sufragio quedaría anulado.

Los errores a evitar

Entre los ejemplos más frecuentes de errores aparecen las marcas fuera de los casilleros, que invalidan el voto por estar ubicadas en los encabezados, y la selección de dos partidos en la misma línea, que también anula la elección.

De acuerdo con la CNE, el objetivo es que los ciudadanos identifiquen esas situaciones antes de la jornada electoral, especialmente por las particularidades de cada jurisdicción. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires los electores deberán elegir solo a diputados nacionales, mientras que en la capital porteña la elección del 26 de octubre, incluirá tanto a diputados como a senadores.

Por último, el simulador incorpora un botón con la función “Limpiar” que permite quitar marcas y volver a votar.