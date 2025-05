La falta de Justicia y la intolerancia: Democracia a medias…

Estamos viviendo tiempos difíciles, salir del «fondo del mar» donde nos dejaron no es solo una frase, es la realidad en la que todos estamos inmersos.

Se dice que el que paga siempre los «platos rotos» es el pueblo, es verdad, pero ¿Qué «vota» ese pueblo para tener tantas penurias, tantos años?

En ésta última elección fueron los jóvenes los que apostaron por éste gobierno (de Javier Milei) disruptivo, diferente con «formas» lejanas a la solemnidad de un cargo como el de Presidente, pero que ha hecho (hasta acá) lo que nadie se animó a hacer, tomó como se dice, el «toro por las astas», dejó de emitir, bajó la inflación, devaluó y está acomodando la macroeconomía como no lo hizo ningún gobierno en 50 años…Después, tiene que haber una reactivación de la microeconomía (pero ahí depende de TODOS) y ahí es donde fallamos…

Cada uno mira su ombligo y camina… No sabemos jugar en «equipo» (el Gobierno Nacional tampoco) vemos «diferencias» donde no las hay y con aquellos que «ponen palos en la rueda permanentemente» (por caso, el Senado Kirchnerista) son los culpables directos de la realidad que vive Argentina en su penuria económica…

Éste marco a grandes rasgos lo que vivimos hoy…

Ahora, ¿Porque no crecemos?

Porque la «forma» de hacerlo es la equivocada…

El gobierno anterior no dialogaba, imponía, quería imponer una idea socialista, populista, retrogada, que trajo pobreza, marginalidad y nos mandó al «fondo del mar» (deuda externa e interna, inflación por las nubes, dólar en la estratósfera y sobretodo, corrupción enquistada en todos los órdenes) su Presidente (Cristina Kirchner) fue juzgada (dos veces condenada por pruebas concluyentes) y sus seguidores ¿siguen «frenando» el despegue del país? Y quiere volver a ser Candidata y ¿hay gente que la va a ir a votar? ¿Qué está «pensando» esa gente? ¡si es que piensa algo! (Decíamos en un programa de radio el fin de semana junto al Periodista Carlos Mariscal).

Este gobierno de Milei pareciera que tampoco busca el «diálogo» como manera de tirar «puentes» entre aquellos que piensen distinto, solo vemos al Jefe de Gabinete Guillermo Francos, nadar en «dulce de leche» intentando dialogar con una multitud de «sordos e intolerantes»…

Después decimos «¿el pueblo no tiene nada que ver con lo que está pasando?» Yo creo que si…

Entonces llegamos a la conclusión que el pueblo NO ha madurado. Vamos de un lado al otro del «péndulo» (de derecha a izquierda y de izquierda a derecha) y no llegamos a entendernos entre nosotros, la intolerancia es moneda común y el «sálvese quien pueda» también…

Bueno, así NO se construye un país, ¡no se construye NADA! todo lo contrario y mientras no caigamos en la cuenta que la Democracia está «coja» con una Justicia que no funciona, que tarda «años» en poner tras las rejas a quienes se lo merecen, que tarda «años» en resolver casos que serían rápidos de fallar (de acuerdo a la prueba concluyente) y no lo hace porque está atrás de los tiempos políticos y los «arreglos bajo la mesa»… bueno así es muy difícil sentir «estoy en un país serio»…

Sumado al «show» de la Jueza Julieta Makintach (haciéndose la «actriz» cuando tiene que impartir Justicia en el juicio por la muerte de Diego Maradona) que está en todos los medios nacionales e internacionales.

Entonces, nos «rasgamos las vestiduras» de decir «estoy orgulloso de ser Argentino» (en alusión al 25 de Mayo) y salimos con nuestra escarapela, mientras pensamos en nosotros mismos, nuestra conveniencia y nuestra creencia que nos «salvamos» cada uno por su lado…

En fin, una reflexión para pensar: «Al país lo construimos TODOS, no hay culpables, hay «cómplices» que hacen que el país surja como un «ave fénix» o se vaya al «fondo del mar»…

Cómo sociedad decidimos irnos para ABAJO, ahora querremos en algún momento ir para ARRIBA?

Depende de nosotros, de nadie más, no busques «afuera la culpa», busca la solución…

Una vez me dijeron «una gota en el mar no hace diferencia, pero es equivocada esa visión, porque una multitud de gotas «construyen» ese mar.

Para pensar. ¡Hasta la próxima!

Por: Pablo Rennella (Analista Político. Córdoba)