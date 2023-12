La Realidad de Argentina: «La luz que no puedes ver…»

Se está dando una increíble Miniserie en Netflix, que lleva el mismo nombre del título de éste comentario «La Luz que no puedes ver»…

Llena de Esperanza en un mundo en guerra, llena de Ternura, de Amor, de increíbles sacrificios para liberar a Francia del mayor déspota, irracional y NEFASTO totalitario de la Historia como Hitler y todos los «fanáticos» levantando el brazito «Hi Hitler» (le suena?) cuando estaba llevando al mundo a la destrucción total.

Lamentable tiempo que vivió el planeta, con este incapaz de descubrir lo que significaba la palabra PAZ; tengo muchos más adjetivos que lo describen, pero ¿Para qué?, ya todos sabemos la obsesión y crueldad que tuvo su paso por la tierra, quizás en mi pensamiento más enojado con todos aquellos que lo siguieron y vivaron como si fuera una gran figura política y en realidad lo único importante que dejó, es que fue el mayor asesino de todos los tiempos.

El «fanatismo» te «nubla la mente», te hace ver cosas que no existen, te hace creer situaciones irreales y sobretodo, te hace «apoyar» a déspotas que lo último que quieren es darle «calidad de vida» a los habitantes…

Lo vivimos en el último gobierno, dejando unos números «deplorables» (todavía me pregunto) como pudo salir a decir Alberto Fernández «dejo un país en marcha»… ¿Marcha para donde?

Otra actitud totalmente irracional, es la de los gremialistas… ¿Hoy se acordaron de protestar? No hubo nada que decir al peor gobierno de la Historia??

Es de no creer!! y pregunto, ¿Que hacen todos los trabajadores «bancando los trapos» y saliendo a apoyar ésta irracionalidad?

En la «Luz que no puedes ver» una niña no vidente es más valiente que toda una sociedad que miraba azorada como se «desmoronaba» todo, a través de las bombas y los abusos de militares enajenados con la violencia.

En Argentina se quiere vivir un nuevo tiempo, dejar el populismo atrás y volver a poner de pie al país a través de su producción y comercialización. ¿Que es lo que está mal?

¿Nos olvidamos que gracias al «Plan Platita» del último año de Sergio Massa, se «desmoronó» la economía, nuestros salarios y el poder adquisitivo ?

Cuál es el objetivo de movilizarse? Desestabilizar?

Quiero dejar claro que hay un porcentaje muy importante de personas que votó en «silencio» un profundo cambio y es lo que está pasando…

No se puede ser tan «necio» creo que los que se dicen «trabajadores» deberían ser más «vivos» y no hacerles el «caldo gordo» a estos gremialistas que lo ÚNICO que buscan es seguir teniendo sus privilegios… Sino se hubieran acordado mucho ANTES de hacer éste tipo de protestas cuando gracias al gobierno anterior, la inflación se fue al cielo y se vino ABAJO el salario… Ahí no los escuché…

Son «lamentables» y la gente que los sigue también… No entienden NADA!! En fin…

Hasta la próxima!!

Por: Pablo Rennella (Analista Político)