La Selección Argentina llegó a Nueva York: peligra la final del mundial por el humo y las lluvias

El combinado nacional aterrizó en Nueva Jersey para preparar la final del domingo ante España. Sin embargo, la densa capa de humo de los incendios en Canadá y las lluvias pronosticadas complican el partido.

La Selección Argentina llegó este jueves a Nueva Jersey para afrontar la final del Mundial 2026, que se disputará el domingo 19 de julio a las 16 horas en el MetLife Stadium. El equipo dirigido por Lionel Scaloni arribó a la ciudad después de eliminar a Inglaterra en Atlanta y comenzó con los últimos entrenamientos. El plantel realizará una práctica clave este viernes, que podría darle indicios al técnico sobre los once que saldrían al campo de juego. Luego, a las 19.30, el entrenador brindará una conferencia de prensa acompañado por un futbolista del equipo.

El MetLife Stadium, donde se jugará la final, no tiene techo, a diferencia de los estadios de Dallas y Atlanta donde se disputaron las semifinales. Esto significa que el partido se jugará al aire libre, expuesto a las condiciones climáticas. El pronóstico anticipa lluvias para el sábado, cuando se dispute el partido por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra, y también para el domingo, día de la final del torneo.

La contaminación por humo y el impacto en la salud

El principal problema para la final es el humo proveniente de los incendios forestales en Ontario, Canadá, que cubrió Nueva York y contaminó el aire. Hay más de 858 incendios forestales activos en Canadá cuyo humo cubre varias ciudades del noreste de Estados Unidos. Según los registros de AirNow, la plataforma de monitoreo de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, el Índice de Calidad del Aire llegó a 265 puntos, un nivel considerado «muy poco saludable». La contaminación está relacionada con la presencia de partículas finas PM2.5, que pueden provocar irritación respiratoria, tos, dificultad para respirar y agravar enfermedades como el asma y la bronquitis.

Además del humo, las temperaturas elevadas han generado una densa capa de smog en la ciudad. Por eso, las autoridades de la ciudad recomendaron limitar las actividades al aire libre, especialmente para personas sensibles. El seleccionado argentino, que aterrizó este jueves en Nueva York tras una travesía complicada por tormentas en Atlanta, se encuentra ahora frente a un rival inesperado: la neblina contaminante podría forzar al cuerpo técnico a alterar sus últimos entrenamientos, priorizando la salud de los jugadores.

Las lluvias como posible alivio y riesgo de suspensión

El pronóstico meteorológico arroja una luz de esperanza: se anticipan precipitaciones que, de concretarse, actuarían como filtro natural para disipar las partículas contaminantes y despejar el camino hacia la gran final. Sin embargo, si las lluvias son fuertes o hay tormenta eléctrica, podrían obligar a suspender el partido. En otros eventos deportivos, la mala calidad del aire ya provocó medidas especiales: un partido de fútbol femenino en Nueva York se disputó con pausas adicionales de hidratación, mientras que un encuentro de la MLS en Chicago fue aplazado debido a la contaminación provocada por el humo.

Pese a la preocupación por las condiciones ambientales, no existe hasta el momento ningún anuncio oficial sobre la suspensión o el aplazamiento de la final. La Selección Argentina se prepara con todo para afrontar el encuentro contra España, dirigido por Luis de la Fuente. El partido será arbitrado por el esloveno Slavko Vincic. Sin embargo, el humo y el pronóstico de lluvias mantienen en vilo a los equipos y a los miles de aficionados que viajaron para presenciar la definición del campeonato mundial.