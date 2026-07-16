La UCR rechazó los cambios a la Ley de Tierras que el Gobierno impulsa en el Senado.

A través de un comunicado del Comité Nacional, la Unión Cívica Radical (UCR) expresó su enérgico rechazo a la modificación de la Ley de Tierras propuesta por el Gobierno nacional, cuyo tratamiento quedó postergado este jueves en el Senado.

“La Unión Cívica Radical rechaza la modificación de la Ley de Tierras que el gobierno promueve en el Senado de la Nación por considerar que se trata de eliminar limitaciones razonables, comprometiendo así la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país”, indicó el partido centenario en el documento.

El radicalismo cuenta con 10 integrantes en la Cámara alta, por lo que sus votos son claves para definir el futuro de la “ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que incluye en uno de sus capítulos la eliminación de las restricciones para la adquisición de tierras para extranjeros.

El Comité Nacional está presidido por el actual intendente de Venado Tuerto (Santa Fe), Leonel Chiarella, cuyas posturas no suelen reflejar los posicionamientos de los senadores ni de los gobernadores radicales, por lo que el contenido de este comunicado debe tomarse con pinzas.

Hasta ahora, solo tres senadores radicales (Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama) han manifestado abiertamente su rechazo a los cambios en la ley de Tierras.

Los otros siete, algunos de los cuales responden a gobernadores radicales afines al Gobierno, han expresado dudas y podrían acompañar la iniciativa del oficialismo.

Este jueves se cayó del temario de la sesión el tratamiento del proyecto sobre “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” por falta de votos y de acuerdos previos.

La jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pidió demorar el tratamiento de este proyecto hasta la sesión prevista para el 6 de agosto.

En el comunicado partidario, la UCR afirma que “el Estado debe fomentar la producción, la innovación y la inversión, pero sin poner en riesgo nuestros recursos estratégicos”.

Recuerdan asimismo que la UCR fue pionera en la defensa de la actual legislación, que establece “un máximo de 15% de tierras rurales en manos extranjeras y un 30% máximo de ese cupo para una misma nacionalidad”.

Además, dicha normativa estipula que “las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo”.

“También establece la prohibición para que extranjeros adquieran inmuebles rurales que limiten o contengan lagos o ríos o en zonas fronterizas”, se indica.

Sin embargo, el nuevo proyecto que impulsa el Gobierno permitiría que “cada provincia defina sus propios criterios”, lo que podría conducir a una desregulación preocupante.

“Debe haber límites razonables a la compra de tierras por parte de extranjeros. El radicalismo promovió en su momento el debate por la Ley de Tierras”, recuerdan sobre la iniciativa que había impulsado inicialmente el Gobierno de Cristina Kirchner en 2010.

En Argentina, actualmente hay alrededor de 13 millones de hectáreas en manos de extranjeros, lo que representa el 5% del territorio nacional, y más de 30 áreas ya han excedido el límite legal permitido.

“Defender nuestra soberanía implica hacer cumplir la legislación existente”, enfatizan desde la UCR.

A esto se suma la preocupación por las modificaciones a la Ley N° 26.815 de Manejo del Fuego, que también fueron incluidas en la propuesta del Gobierno.

La Casa Rosada busca eliminar las restricciones por cambios en el uso del suelo por períodos de hasta 60 años tras incendios.

Desde la UCR señalaron que en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y Francia se aplican regulaciones estrictas sobre la compra de tierras por extranjeros.

En este sentido, abogan por la necesidad de proteger los recursos estratégicos del país mediante regulaciones razonables.

“Defendemos la inversión productiva, por eso creemos que el rol del Estado debe ser promover incentivos para nuestros productores y regulaciones razonables. Cuidando nuestras tierras y nuestros recursos”, concluyen en su comunicado.

Con información de la agencia Noticias Argentinas