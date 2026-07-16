Los terremotos en Venezuela ya provocaron más de 4.900 muertes

El número de fallecidos por los potentes terremotos ocurridos hace tres semanas en Venezuela se elevó a 4.930.

El número de fallecidos por los potentes terremotos ocurridos hace tres semanas en Venezuela se elevó a 4.930, según las cifras oficiales difundidas el jueves por la página del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El balance anterior de personas muertas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter del 24 de junio era de 4.829.

Un total de 21.210 personas que perdieron sus viviendas fueron ubicadas en 107 refugios temporales, informó el jueves la Vicepresidencia del Área Social, reportó la agencia Xinhua.

De acuerdo con el parte oficial, en el estado costero de La Guaira (norte-centro), el más afectado por los sismos, se han constituido 28 refugios o campamentos transitorios que albergan a 10.577 personas.

En la ciudad de Caracas se han ubicado en refugios 10.908 personas, mientras que en el estado de Miranda hay 3.603 y en el estado de Aragua 702 ciudadanos afectados.

Con información de la agencia Noticias Argentinas