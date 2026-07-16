Preocupación en España: Lamine Yamal entrenó vendado antes de la final ante Argentina

Lamine Yamal encendió las alarmas en España a tres días de la final del Mundial 2026 frente a la Argentina al entrenarse diferenciado y con un vendaje.

El talentoso atacante español Lamine Yamal encendió las alarmas en su selección a tres días de la final del Mundial 2026 frente a la Argentina al entrenarse diferenciado y con un vendaje.

El delantero no se entrenó a la par del resto del plantel durante la primera práctica en Nueva Jersey y realizó trabajos diferenciados por una molestia física, aunque desde la Federación Española transmitieron tranquilidad y confían en que estará disponible para el partido del domingo en el MetLife Stadium.

El futbolista de 19 años apareció con un vendaje en el muslo izquierdo, producto del fuerte golpe que recibió en la semifinal frente a Francia que generó el penal con el que España abrió el marcador.

Esa acción derivó en el penal cometido por el lateral francés Lucas Digne que abrió el camino para la victoria española por 2 a 0 y, según informó MARCA, los fisioterapeutas comenzaron el tratamiento apenas el plantel regresó al hotel y no existe preocupación por su evolución.

Durante los 15 minutos abiertos a la prensa, Yamal salió al campo junto con sus compañeros, pero después de un breve calentamiento no participó de las habituales rondas y, en cambio, el atacante realizó ejercicios de elongación sobre colchonetas y con rodillos.

El medio español La Vanguardia también destacó que el atacante se tocó varias veces el muslo izquierdo, la misma zona donde llevaba el vendaje, una imagen que alimentó las dudas sobre su estado físico luego de que abandonara el estadio de Dallas con una visible cojera.

Desde la concentración española insisten en que la decisión responde únicamente a una gestión de cargas para evitar riesgos antes de la final e incluso aseguran que Yamal podría reincorporarse este viernes a los entrenamientos con normalidad.

El lateral derecho Pedro Porro también trabajó de manera diferenciada por una sobrecarga muscular, pero su situación quedó en un segundo plano frente a la atención que despertó Yamal.

En España sostienen que ambos llegarán al encuentro contra la selección argentina, aunque todavía no pueden garantizar que lo hagan en plenitud física; pero la “Roja” tendrá dos entrenamientos más para terminar de preparar la definición del Mundial y evaluar la evolución de su principal figura.

Con información de la agencia Noticias Argentinas