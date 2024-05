La UTA y las cámaras no acordaron salarios y habrá una nueva audiencia el 10 de mayo

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias de la actividad tampoco alcanzaron un acuerdo este jueves en el contexto de una nueva audiencia de conciliación paritaria convocada por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo dependiente del Ministerio de Capital Humano.

Por esa razón, las partes discutirán nuevamente el aumento salarial para los choferes del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) el próximo viernes 10 de mayo, informó la entidad gremial.

Sindicalistas y empresarios mantienen un duro conflicto en el AMBA para aplicar el acuerdo paritario de forma oportuna convenido, y este jueves tampoco llegaron a un acuerdo, informó la entidad gremial.

En el contexto de una nueva audiencia virtual encabezada por el funcionario laboral Guido Arocco, este jueves volvieron a negociar salarios los sindicalistas Roberto Fernández, titular del gremio, quien fue acompañado por los dirigentes Jorge Kiener, Luis Duperre y Eduardo y Guido Sícaro, en tanto la reprsentación patronal estuvo integrada por directivos de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) y de las Cámaras Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba), Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros (Cetupba).

La UTA ratificó nuevamente este jueves que “la situación de los trabajadores es de gran incertidumbre”, y denunció que ya sucedió en su momento que “el país se quedó sin ministro de Transporte y, además, se fue sin dar cuenta de los actos cumplidos”, a la par que señaló que ahora “podría ocurrir que tampoco la Argentina tenga secretario de Transporte o que cumpla atribuciones diferentes, según las versiones periodísticas, y sin satisfacer las promesas y todo a lo que en su momento se comprometió”.

“Todo ello va en detrimento de los trabajadores. Los compromisos estatales y precisamente no con estos trabajadores derivaron en ofrecimientos salariales empresarios incluso reconocidos por el Estado y de forma debida firmados. Los pactos se rubrican para ser cumplidos. Pero el personal no tiene otra vez certezas respecto de la conformación de sus salarios, lo que impacta en sus vidas y en la de sus familias. Concluyó la etapa de escuchar ‘las razones’. Hay que cumplir. Los empresarios pueden disponer de estrategias para hacerlo o no, para reducir costos, diagramas y servicios, pero los trabajadores tienen que sostener el sistema con su fuerza y sangre ¿Es justo?”, afirmó la UTA.

Para el gremio, se trata de “una profunda injusticia”; añadió que “los trabajadores deben soportar siempre las malas pero nunca las buenas” y denunció que algunos empresarios ya difundieron a través de algunos medios que “no abonarán el día de retención de tareas del 11 de abril último, lo que es más que lamentable e ilegal, ya que la autodefensa sindical no puede olvidarse ni ser atacada”.

La UTA reivindicó en la audiencia la necesidad de producir una inmediata mejora salarial a los trababjadores de la actividad y adelantó que “el gremio se pondrá de pie a partir de todas las vías legales nacionales e internacionales para restablecer la lesión de los derechos sindicales vulnerados”.

Por su parte, los patrones en su conjunto solo solicitaron una nueva audiencia al Gobierno para poder “fijar una posición y continuar las negociaciones”, por lo que el funcionario laboral instó a las partes a “extremar esfuerzos para acercar posiciones superadoras de las diferencias” y convocó a nueva audiencia de conciliación para las 13 del próximo viernes 10 de mayo, también de manera virtual.

Fuente: Somos Télam