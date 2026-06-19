Encuesta: Javier Milei cerca de ganarle a Kicillof en 1ra vuelta pero perdería si hay balotaje

Según un sondeo online de la consultora cordobesa Explanans, Javier Milei ganaría en 1ra vuelta superando por 10 puntos a Axel Kicillof pero perdería en un balotaje.

En una muestra con diferencias que caen en el error estadístico, la consultora Explanans asegura que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le ganaría por menos de un punto al presidente de la Nación, Javier Milei, en un eventual balotaje.

Pero los numeros son muy distintos en la intención de voto en primera vuelta. En este escenario, Milei obtendría 38,2% contra un 28% de Kicillof. Lo que haría que se imponga el libertario por 10 puntos y quede al borde de ganar sin necesidad de segunda vuelta.

El escenario de balotaje

En un escenario de balotaje, el gobernador bonaerense superó por escasas décimas, en un margen de empate técnico, a Milei.

Kicillof sube desde el 28% de la primera vuelta a un 43,8%, mientras que Milei llega a un 42,9%, con nueve décimas de diferencia entre ambos, un resultado abierto teniendo en cuenta que 7,6% de los encuestados eligen “en blanco” y 5,6% “no sabe”.

El podio lo completa la diputada nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT-U), Myriam Bregman, con 12,8% de intención de voto, le sigue el fundador del PRO, Mauricio Macri, con 5,2%, mientras que 2,8% del universo de los sondeados optaría por votar “en blanco”.

Explanans hizo el relevamiento a nivel nacional sobre un universo de 7.015 casos, entrevistados de manera online entre el 28 de mayo y el 3 de junio, con 1,17% de margen de error.