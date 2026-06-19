Nico Occhiato habló de «error» de Florencia Peña y acusó a otros medios de fake news

El dueño y conductor del streaming Luzu, Nicolás Occhiato habló de la polémica con respecto a Florencia Peña y culpó a otros medios por la «divulgación de fake news».

Nicolás Occhiato dedicó el inicio del ciclo Nadie Dice Nada (Luzu) para ponerle fin a las versiones que circularon en las últimas horas, tras la fake news de Florencia Peña al dar por cierta la muerte del padre de Lionel Messi.

«Uno como cabeza de canal tiene que tomar decisiones y también tiene costos que uno tiene que afrontar. Hay errores, errores humanos que le pueden pasar a cualquiera», comenzó sobre la polémica.

«Pedimos las disculpas»

Occhiato aseguró que se comunicó con los afectacos tras la falsa noticia para pedir las correspondientes disculpas: «Hablamos con las personas que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir, está todo recontra aclarado. Lo más importante es que las personas en cuestión están bien».

El conductor aprovechó para señalar la creciente ola de rumores que se produjeron a raíz de las declaraciones de Peña y atacó a otros medios: «Entonces, les saca bastante seriedad cuando el que se jacta de criticar y señalar con un dedo a alguien que se equivoca, porque sí, se equivocó, se pidió disculpas. Pero el que se jacta de eso, generando más fake news, no merece mi respeto ni el de nadie tampoco«.

Hablo Nico Occhiato le habla a su comunidad y niega que se le hayan caído marcas. pic.twitter.com/kHhjJ4NdH8 — Guido Zaffora (@GZaffora) June 19, 2026

«Hay algo que tenemos nosotros que todos los medios que ayer se jactaron de querer hacernos mierda, no lo van a tener nunca, que es una comunidad que se da cuenta de de dónde hablamos», insistió.

Anunciantes

Además, el empresario abordó la versión de que al menos seis marcas dejaron de publicitar en Luzu tras la polémica: «Y para todos los que se ponían contentos de que ‘es el final de Luzu’, no se bajó ninguna marca, seguimos acá, vamos a ir a los partidos. Y todo lo que se dijo también fue mentira».

Por último, volvió a aclarar que «se habló con quien se tenía que hablar, se pidieron las disculpas, está todo más que bien».

Con información de agencia NA