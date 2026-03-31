Lanzan una app para controlar el consumo de energía eléctrica

La nueva solución de GoodWe permite monitorear en tiempo real el consumo eléctrico, la generación solar y posibles fallas del sistema, reduciendo incertidumbres y evitando sorpresas en la factura de luz.

La digitalización del sector energético está transformando la relación de los consumidores con su consumo eléctrico. Hoy, ya no es necesario esperar el cierre del mes para conocer cuánto se gastó: las nuevas tecnologías permiten monitorear el consumo diariamente, identificar picos de uso y tomar decisiones preventivas para optimizar costos.

En este contexto, GoodWe presenta SEMS+, su nueva plataforma inteligente de gestión energética. Diseñada para atender desde residencias hasta comercios, industrias y el sector agroindustrial, SEMS+ convierte datos técnicos complejos en información clara, visual y fácil de interpretar.

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Qué puede verse en la app

A través de la plataforma, los usuarios pueden visualizar cuánto están consumiendo, cuánta energía están generando con sus sistemas solares, el volumen inyectado a la red y los horarios en los que el consumo es mayor o menor. La propuesta es directa: ofrecer previsibilidad y eliminar la lógica de “esperar la factura” para descubrir cuánto se debe pagar.

Más que un sistema de monitoreo, la tecnología impulsa cambios de hábito y decisiones más conscientes, tanto para quienes buscan reducir costos como para quienes necesitan mayor eficiencia operativa.

Gestión energética

Según Fabio Mendes, vicepresidente de GoodWe para América Latina, la plataforma redefine el rol del consumidor en el sector eléctrico: “SEMS+ coloca al usuario en el centro de la gestión energética. Deja de ser únicamente quien paga la factura y pasa a comprender, monitorear y decidir cómo utilizar mejor la energía, con información clara y en tiempo real”.

Uno de los principales diferenciales del sistema es el uso de inteligencia artificial para identificar patrones de consumo. La plataforma analiza el comportamiento energético a lo largo del día y señala de manera sencilla los períodos de mayor demanda. Esto permite al usuario entender si el consumo elevado está asociado a equipos específicos o a horarios pico, facilitando ajustes que impactan directamente en el valor final de la factura.