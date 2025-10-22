Lapidario informe de la Fundación de Macri contra la economía de Javier Milei

El think tank del PRO documentó la pérdida de 300 mil puestos de trabajo y un marcado pesimismo social sobre el rumbo económico

La Fundación Pensar, el centro de estudios vinculado a Mauricio Macri, difundió un informe interno que evalúa el impacto social y económico de la gestión de Javier Milei, revelando la pérdida de más de 300 mil puestos de trabajo desde el inicio del gobierno. El documento, titulado «El contador», fue elaborado bajo la coordinación de María Eugenia Vidal con aportes del economista Hernán Lacunza.

El impacto en el empleo y salarios

El informe detalla que el mercado laboral perdió «más de 300 mil puestos de trabajo», lo que representa una caída del 1,4% respecto del período anterior. Paralelamente, los salarios continúan rezagados frente a la inflación: el sueldo mínimo perdió alrededor del 30% de su poder adquisitivo real y las jubilaciones retrocedieron un 5%, incluso considerando los bonos extraordinarios incluidos por el gobierno.

La recesión y la caída de la actividad industrial afectaron con fuerza al empleo y al poder adquisitivo, ampliando la brecha entre las expectativas económicas generadas al inicio del mandato y la realidad cotidiana registrada por las familias. El estudio señala que la incertidumbre económica derivó en un aumento acelerado en la percepción de riesgo entre trabajadores formales y cuentapropistas.

La percepción social y el pesimismo

En materia de percepción social, el estudio revela que el 54% de la población mantiene un estado de ánimo negativo, un número que creció siete puntos desde el inicio del mandato. El 49% de los consultados asegura que no llega a fin de mes, mientras que un 63% admite haber recortado gastos básicos para sostenerse.

El pesimismo sobre el futuro inmediato de la economía se refleja en que el 43% cree que lo peor está por venir y un 27% sostiene que el peor momento «es ahora». Solo el 26% considera que la crisis tocó su piso, lo que explica, según el estudio, la caída en los índices de aprobación del gobierno. El 55% de la población «no coincide con las formas» del oficialismo.

Contexto político y diferencias internas

El informe de la Fundación Pensar enciende alarmas dentro de la coalición oficialista y tensa la discusión sobre el rumbo económico que lleva adelante el gobierno nacional. El PRO busca marcar diferencias internas dentro del oficialismo y mostrarse como una «alternativa institucional» al rumbo económico actual.

El documento concluye que existe «una desconexión creciente» entre el mensaje económico y la experiencia concreta de los ciudadanos. El 46% de los consultados adelanta que planea votar a la oposición el próximo domingo, mientras que «casi uno de cada cinco argentinos identifica a la economía como el principal problema del país», seguido por la corrupción, los bajos salarios y el propio presidente Milei.