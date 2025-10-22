POLÍTICA 

No aguantó: renunció el canciller Gerardo Werthein

El canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia al presidente Javier Milei este miércoles sin esperar el recambio de gabinete por las elecciones legislativas.

Sin esperar los cambios en el Gabinete por los ministros que deberán asumir bancas y por los cambios que Javier Milei dijo que necesitará hacer para su segunda etapa de gobierno, el canciller Gerardo Werthein presentó su renuncia y se rumorea que su principal motivo es la inclusión del asesor Santiago Caputo en el nuevo equipo de funcionarios de primera línea, con quien estaría enfrentando.

Además, Werthein quedó mal parado durante el viaje del presidente Javier Milei con Donald Trump, en la Casa Blanca y el encuentro entre ambos.

Sin vínculos con los republicanos en los EEUU, Werthein también se vio superado por las gestiones del embajador argentino en ese país, Alec Oxenford para que Milei pueda tener la reunión con Trump.

