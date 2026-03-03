Las carreras cortas hacia el mercado laboral

La Universidad de Belgrano potencia su oferta de carreras cortas, alineadas con las necesidades reales del mercado argentino.

En un mercado laboral marcado por la transformación digital y la necesidad de perfiles cada vez más específicos, las carreras cortas se consolidan como una de las opciones más elegidas por los jóvenes que buscan rápida inserción laboral sin resignar formación académica.

La Universidad de Belgrano (UB) refuerza su propuesta de tecnicaturas universitarias orientadas a la empleabilidad, alineadas con los sectores de mayor proyección en la Argentina. Según datos oficiales, las PyMEs generan más del 65% del empleo privado en el país, lo que convierte a la Tecnicatura en Administración (orientación PyME) en una herramienta clave para la gestión operativa y organizacional.

En paralelo, la Tecnicatura en Gestión de Capital Humano responde a un sector en expansión: el Foro Económico Mundial señala que entre 2023 y 2027 las habilidades más demandadas serán la gestión del talento, el pensamiento analítico y la resolución de problemas, competencias centrales en Recursos Humanos.

La Tecnicatura en Logística y la Tecnicatura en Logística de Agronegocios también ganan protagonismo. El auge del e-commerce y la digitalización de la cadena de suministro han convertido a la logística en uno de los perfiles más buscados en Argentina durante 2025.

Por su parte, la Tecnicatura en Comercio Internacional y la Tecnicatura en Mercados Globales prepara profesionales para un escenario globalizado, donde las exportaciones argentinas crecieron más de un 10% interanual en 2025, impulsando la necesidad de especialistas en operatoria internacional.

Otras tecnicaturas que ofrece la universidad en el ámbito de las ciencias empresariales son Tecnicatura en Comercialización; Tecnicatura en Emprendimientos de Negocios Digitales. En tanto en el área de turismo las Tecnicaturas en Hotelería y Turismo y en Agente de Viajes y Turismo.

La Tecnicatura en Programación de Computadoras, que ha modificado su formación y actuación laboral con las nuevas tecnologías, fue previsto por el nuevo plan de estudios, permitiendo que el programador actual y futuro no sea un productor de código ni un repetidor inercial de actividades que se han automatizado.

A su vez, la Tecnicatura en Diseño y Animación Digital prepara profesionales para abordar Redes Sociales, Realidad Virtual, Realidad Aumentada y Videojuegos con la mayor creatividad y contacto cercano con el cliente.

En cuanto a humanidades se encuentra la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico que brinda una formación teórico- práctica, actualizada que responde a las necesidades presentes en materia de salud pública y privada.

Luego la Tecnicatura en Producción de Medios Audiovisuales, Eventos y Espectáculos y la Tecnicatura en Diseño de Indumentaria.

Finalmente, la Tecnicatura en Producción Agraria se vincula a uno de los motores históricos de la economía nacional: el agro aporta más del 10% del PBI argentino y demanda técnicos capaces de gestionar procesos productivos con eficiencia y sustentabilidad.

“Hoy, las carreras cortas cumplen un rol fundamental: permiten a los jóvenes tomar decisiones estratégicas sobre su futuro profesional y responder con mayor rapidez a las demandas reales del mercado laboral”, destacan desde la Universidad de Belgrano.