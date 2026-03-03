Semana Mundial del Glaucoma: El 50% de las personas no sabe que lo tiene.

Se estima que más de 80 millones de personas en el mundo viven con glaucoma, la primera causa de ceguera irreversible. En Argentina, el 50% de la población no sabe qué es esta enfermedad y no se tomó la presión ocular en los últimos cinco años, un dato que refuerza la importancia de los controles oftalmológicos anuales a partir de los 40.

En el marco de la Semana Mundial del Glaucoma que se llevará a cabo del 8 al 14 de marzo, especialistas en la materia advierten sobre la importancia de realizar controles oftalmológicos de rutina para detectar a tiempo una enfermedad que es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo.

A nivel mundial, se estima que más de 80 millones de personas viven con glaucoma, la principal causa de ceguera irreversible. Sin embargo, aproximadamente el 50% de quienes lo padecen no lo sabe, ya que en sus primeras etapas no presenta síntomas.

En América del Sur, el glaucoma es la segunda causa de ceguera y representa la primera causa de ceguera irreversible a nivel global. Además, es considerada la principal causa de ceguera prevenible cuando se detecta a tiempo y se inicia tratamiento adecuado.

En Argentina, más de un millón de personas conviven con esta enfermedad. Afecta a más del 6% de los mayores de 40 años y al 10% de los mayores de 70. Sin embargo, el desconocimiento sigue siendo alto: el 50% de la población no sabe qué es el glaucoma y nunca se tomó la presión ocular.

“El glaucoma es una enfermedad crónica y progresiva que daña el nervio óptico y va produciendo lentamente pérdida del campo visual. El problema es que generalmente no da síntomas , no duele y no da señales tempranas, por lo que muchas veces llegamos tarde al diagnóstico cuando ya el daño es irreversible”, explicó el Dr. Gabriel Bercovich, Médico Oftalmólogo, Especialista en Glaucoma y Vicepresidente de la Asociación Argentina de Glaucoma (ASAG). MP 12089.

La prevalencia aumenta con la edad, por eso se recomienda realizar un control oftalmológico anual a partir de los 40 años, incluso antes si existen factores de riesgo como antecedentes familiares, presión intraocular elevada, miopía o hipermetropía alta o diabetes.

“No es necesario esperar a tener síntomas. El objetivo es diagnosticar antes de que la persona note una alteración. Actualmente existen opciones de tratamiento efectivas, como gotas que reducen la presión ocular, que permiten preservar la visión cuando la enfermedad se detecta a tiempo o láseres”, agregó Anahí Lupinacci, médica oftalmóloga especialista en glaucoma y subjefa del servicio de oftalmología del Hospital Universitario Austral – MN 107784.

Los especialistas recuerdan que las personas con diagnóstico de glaucoma deben realizar controles periódicos, al menos una o dos veces al año, y permanecer bajo seguimiento oftalmológico de por vida. El tratamiento y la supervisión regular permiten mantener una buena calidad de vida y evitar la progresión hacia la ceguera.

Además, destacan que existe investigación en desarrollo y nuevos tratamientos que podrían estar disponibles en el futuro cercano. El seguimiento periódico con el oftalmólogo es clave para acceder a las mejores opciones terapéuticas.

El mensaje es claro: el glaucoma puede no dar señales, pero el control médico sí puede marcar la diferencia.