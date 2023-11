Las cartas están echadas: Continuidad o cambio

Siempre que hablo con colegas, amigos, jóvenes, les planteo lo siguiente: No veamos la «foto» del momento, o del político o del gobierno de turno; veamos la «película» de cómo viene, cómo se comportó, qué hizo antes, para tener una referencia en el presente.

Cuando uno se detiene a ver la «foto» muchas veces equivoca el camino (y los argentinos sabemos mucho de ésto) en cambio, cuando nos acostumbramos a ver la «película» (para eso hay que saber, estudiar, RECORDAR, tener MEMORIA, etc) es mucho más fácil decidir la elección que vamos a tomar…

A Massa lo conocemos, sabemos quién lo apoya y lo que han «destruido» el país, entonces hay que preguntarse ¿creemos que ahora lo hará mejor? Hace más de un año que es Ministro de Economía y antes que fuera candidato a «nada», ¿Bajó la inflación, bajo el déficit, se dejó de emitir?

No, entonces, ¿Porque hay que pensar que como «presidente» tendrá la decisión de hacerlo mejor? Además, hace muchos años que viene siendo parte de éste GOBIERNO y no ha hecho mucho por la sociedad, así que si así le fue bien (en lo personal) no veo porque tenga que cambiar.

Con relación al otro candidato, hay que decir que se dió cuenta que con la «motosierra» no va a llegar a ninguna parte, que tendrá que «consensuar» políticas públicas con otros partidos políticos si quiere permanecer en la presidencia en caso de ganar el ballotage .

No tiene experiencia de gobierno, pero tampoco (desde nuestro punto de vista) está «enviciado» de malas prácticas políticas; reducir la planta política y el firme objetivo de bajar la inflación, parece un mejor camino para el futuro de la sociedad.

Esperanza e incertidumbre

En el programa de radio que hago todos los Domingos de 14 a 18 hs por Radio Carlos Paz (103.1 FM) y a través de la web me escuchan en Córdoba, Bs. As. y el exterior (www.radiocarlospaz.com.ar) un invitado me dijo que « las dos palabritas mas pronunciadas en éste tiempo eran «Esperanza» e «incertidumbre» ¡y es verdad! Porque existen las dos sensaciones: Por un lado, porque éste GOBIERNO «resiste» (a pesar de haber sido el peor de la Historia) y la gente, la verdad, no le hace «sentir» como en otras épocas, la mala gestión, sino que además, tiene posibilidades de ganar y de continuar en el poder.

Por el otro, el nuevo emergente de la Libertad Avanza no «convence» del todo, deja muchos «vacíos» en áreas «claves» como Educación, Salud, Seguridad, pero es sin dudas, la «cara del cambio» que la gente eligió en la elección y ahora deberá dirimir si está a la «altura de las circunstancias» o simplemente, ha sido un «experimento» político más, de nuestro alicaído sistema democrático; esa duda solo la sacaremos si lo vemos gobernando.

Las «cartas están echadas» (justo en la fecha que se conoció el número de la inflación de éste mes, que superó el 8% y la variación interanual llegó al 142,7%) número que sigue en alza y no parece que haya «nada que hacer» (por lo menos desde la visión de éste gobierno) para poder controlarla y mucho menos bajarla.

Nos acostumbramos (ya hace 20 años interrumpidos) a vivir con inflación y ésto automáticamente, deviene en mayor pobreza. ¿Se da cuenta la gente de ésto?

Continuidad o cambio

En fin, la propuesta es «Continuidad» o «Cambio» con lo que tenemos, con los candidatos que hemos elegido…

Después de la elección sabremos si Argentina tiene algún «atisbo» de salir de ésta profunda crisis en la que nos encontramos o seguiremos conociendo más peldaños hacia abajo del Inframundo.

Ud. decide. Eso sí, después no diga «no tuve nada que ver», porque ya lo dije en un análisis anterior «TODOS SOMOS ARTÍFICES DE NUESTRO DESTINO».

Si no vota, deja en manos de otros esa decisión y alguna vez «hay que hacerse cargo» del país que estamos des/construyendo…

Acá está la línea divisoria…¿De que lado está Ud, de que lado estás vos?

Por: Pablo Rennella (Analista Político)