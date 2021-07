López Murphy: “Estado está quebrado”

Así se refirió el futuro candidato a diputado nacional por la CABA, Ricardo López Murphy, en una entrevista con Sergio Gutiérrez, conductor del programa radial “Edición Calificada” (lunes 14 hs en Zónica + y por Radio Edición Calificada).

Con respecto a Patricia Bullrich y la declinación de su candidatura en la Ciudad, el economista dijo: “Nosotros seguimos haciendo lo que habíamos determinado. Las sorpresas vinieron de otros lados, pero en la vida pública eso ocurre y eso crea circunstancias que pueden ser más o menos favorables y que uno las pueda controlar.

López Murphy detalló: “tenemos una lectura de la situación nacional y una vocación frentista para que haya una fuerza equivalente o mayor al oficialismo, la meta es obtener la mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación y construir un programa que le permita a la Argentina salir adelante y en esa tarea persistimos”.

Sobre el FMI, opinó: “El Gobierno seguramente va a ir a un acuerdo con el FMI luego de las elecciones por propias deudas con los multilaterales. Es negociar en mejores términos y alargar los vencimientos”.

Sobre la posibilidad de un mayor ajuste económico, añadió: “Argentina está sobre ajustada y nuestro país necesita expandirse. Argentina tiene un globo de gas debajo de su superficie que no lo está utilizando, importa gas en barco, de Bolivia, teniendo reservas que son 400 veces su consumo. Por todos lados que lo mire Argentina está sobre ajustada. Para crecer no hay que seguir agravando la distorsión, no se puede ir por el lado del gasto público, sino por el lado de la inversión privada, con las actividades que tienen valor agregado”.

Acerca del manejo de la pandemia en CABA y en el Gobierno nacional, dijo que “Larreta fue más eficaz que el gobierno nacional. El Gobierno nacional tiene tras de sí el inmenso problema de no haber comprado las vacunas en tiempo y forma y haber impedido a los argentinos por muchos meses llegar a las vacunas, por suerte eso lo está revirtiendo pero nos perdimos 10 meses, que nos costaron decenas de miles de muertos”.

Y agregó: “El debate va hacer cual fue el costo de no haber ido al Fondo Covax en toda su magnitud y no haber comprado las vacunas de Pfizer en su momento, esto será un debate por varios años, porque va a hacer una enseñanza. Se actuó bajo un mal diseño del problema, por ejemplo en otros países compraron vacunas muchas más que su población porque nadie a mediados del año pasado sabía qué vacunas funcionaban. Lo que acá se hizo es una apuesta muy riesgosa por una sola vacuna y pagamos las consecuencias”.

En cuanto a los próximos comicios. el ex ministro de Defensa describió: “Son elecciones muy importantes porque van a quedar conformadas dos grandes coaliciones que van a tener que gobernar una transición muy difícil que serán los próximos 2 años con sus complejísimos problemas que va haber y por supuesto presentar un programa de crecimiento hacia adelante. Para el 2023 serán debates muy distintos a los de hoy, ya que ahora el debate está dominado por el problema sanitario. Después de la pandemia veremos cómo se crece, para movilizar los recursos humanos y naturales y cómo evitamos cometer errores. El de hidrovía Paraná-Paraguay es un error dramático, loco. El quitarle las concesiones a las empresas ferroviarias es otro error loco, porque es un Estado que está quebrado, no puede hacer una tarea esencial de Estado, como es actuar efectivamente en una pandemia, y se va a dedicar a manejar complejísimos sistemas de infraestructura, yo creo que no está en aptitud de hacer eso y nos están metiendo en un problema cada vez mas complicado”.