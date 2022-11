López Obrador le pidió al magnate Musk garantizar la calidad de Twitter antes de cobrar

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió este viernes al magnate Elon Musk garantizar que Twitter sea confiable y de calidad antes de implementar su plan de cobrar 8 dólares por las cuentas verificadas, tras adquirir la poderosa plataforma que agrupa a 237 millones de usuarios, tras una prologada batalla legal.

“Estoy esperando si van a liberar al pajarito, porque todavía no he visto nada, solo que quieren cobrar (…); nos tiene que dar primero una prueba de que va a ser un medio confiable y con ética (…); primero, una tregua de un año, que demuestre que ya se limpió Twitter, que ya no hay bots (robots), que ya no se engaña a nadie”, declaró en conferencia de prensa López Obrador, uno de los presidentes de Latinoamérica con más seguidores, más de 9 millones.

“No le hace (importa) pagar, pero a ver, primero una tregua de un año, que demuestre que ya se limpió Twitter, que ya no hay bots, que ya no se engaña a nadie, que hay transparencia, que es una regla de oro de la democracia, que hay libertades, que no se va a censurar a nadie”, indicó AMLO

Sus declaraciones se producen una semana después de que Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, se convirtió en el propietario único de Twitter tras pagar 44 millones de dólares, con la promesa de garantizar la libertad de expresión, según su perspectiva, y un plan para cobrar 8 dólares por verificar las cuentas.

Musk, con más de 100 millones de seguidores en Twitter, informó este viernes en un tuit que formará un comité para evaluar la política futura de la plataforma sobre publicaciones y el restablecimiento de cuentas bloqueadas, que van desde el expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2020) hasta el teórico de la conspiración Alex Jones y el exlíder del Ku Klux Klan David Duke, ninguno de los cuales ha regresado a la plataforma hasta ahora.

López Obrador, que el lunes pidió al magnate “liberar” la red social y “reparar el daño” creado, según él, por haber cancelado la cuenta de Trump, criticó este viernes que no ha visto cambios.

“Estoy esperando si van a liberar al pajarito, porque todavía no he visto nada, solo que quieren cobrar, nada más que nos tiene que dar primero una prueba de que va a ser un medio confiable y con ética”, manifestó el mandatario en su rueda de prensa matutina, informó la agencia Sputnik.

AMLO, que ha cuestionado a Twitter por permitir cuentas falsas que atacan a su Gobierno y al mismo tiempo ha criticado que cancelen la cuenta de personajes como Trump, por violar las reglas de la red social, pidió garantías a Musk de que habrá, al mismo tiempo, contenido con verdad y libertad de expresión.

“Es comprensible de que no cambia así de la noche a la mañana, tiene que llevar tiempo, pero él como es empresario debe saber que primero hay que demostrar que lo que se ofrece es de calidad, primero hay que demostrar eso y no querer meter al mercado un producto chatarra y cobrarlo caro”, opinó.

López Obrador espera que los nuevos dueños de la firma demuestren, primero, “que hay transparencia -que es una regla de oro de la democracia-, que hay libertades, que no se va a censurar a nadie, y que va a haber competitividad, profesionalismo”.

La verificación de las cuentas es un mecanismo para evitar las cuentas falsas y los llamados bots, y al cobrar por el servicio la compañía comprobará la calidad de los contenidos publicados.

Musk publicó este viernes que la compañía sufrió una gran caída en los ingresos

El magnate comenta que ese ambiente es muy “desordenado”, y que “están tratando de destruir la libertad de expresión en EEUU”, sin identificar a nadie.

“Twitter ha tenido una caída masiva en los ingresos debido a que los grupos de activistas presionan a los anunciantes, aunque nada ha cambiado con la moderación del contenido e hicimos todo lo posible para apaciguar a los activistas”, escribió en la red social.

Twitter aclara que actualmente no cobra por ese servicio de verificar a usuarios y usuarias de interés público.

Las cuentas que pueden ser verificadas como auténticas son las que pertenecen a gobiernos, agencias de noticias, periodistas, empresas, marcas, organizaciones de entretenimiento deportes y juegos, activistas y organizadores, creadores de contenido y personas influyentes, detalla la compañía en su plataforma.

En este contexto, la mitad de los 7.500 empleados de Twitter fueron despedidos el viernes, según un documento interno, en el marco de la reestructura de la empresa emprendida por parte de su nuevo propietario.