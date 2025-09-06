Los candidatos de Fuerza Patria ya tienen asignados los lugares y horarios para votar el domingo

Fuerza Patria definió los lugares y horarios de votación de los principales candidatos que competirán el domingo próximo en las elecciones legislativas, en medio de un clima de polarización con la alianza libertaria de Javier Milei.

A pesar de no encabezar ninguna lista, el gobernador Axel Kicillof fue uno de los principales promotores de la campaña proselitista de la alianza peronista en territorio provincial, por lo que su voto se aguarda con expectativa ante unos comicios que tomaron dimensión nacional.

Está previsto que el gobernador emita su voto a las 10.30 en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera” de La Plata, ubicada en calle 4 n° 962, esquina 51.

Tras el sufragio, brindará una conferencia de prensa en el Teatro Metro, situado en calle 4 entre 51 y 53, en las inmediaciones del establecimiento escolar.

Gabriel Katopodis, candidato a senador bonaerense por la Primera Sección Electoral, emitirá su sufragio a las 9 en el Instituto Politécnico San Martín, en la Calle 52, Belgrano, n° 3720 entre Calle 89-Campos y Calle 91, San Martín.

Diego Nanni, cabeza de lista de diputados por la Segunda Sección, votará en la Escuela EP N°20/ES N°3 de Exaltación de la Cruz.

Por su parte, Verónica Magario, candidata a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral, votará a las 15 en el Instituto Educacional Almafuerte de San Justo, en General Ocampo n° 3052, partido de La Matanza.

El candidato a senador por la Cuarta Sección, Diego Videla, lo hará en la Escuela ES N°5, Funes Dean 680, Pehuajó, mientras que Fernanda Raverta, primera en la boleta de senadores por la Quinta Sección, sufragará en el Jardín de Infantes N°905 de Mar del Plata.

Alejandro Dichiara, que encabeza la lista de diputados de la Sexta Sección, votará en la Escuela EP N°1 de Monte Hermoso. La candidata a senadora por la Séptima Sección, María Inés Laurini, emitirá su sufragio en el Colegio San Cayetano de Azul.

En la Octava Sección, Ariel Archanco, primer candidato a diputado, votará en la Escuela Mater Dei EPJES de La Plata.

Con información de la agencia Noticias Argentinas