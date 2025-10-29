Los Gremios de la Alimentación rechazaron la Reforma Laboral del Gobierno

Los Gremios de la Alimentación rechazaron la Reforma Laboral que impulsa el Gobierno Nacional.

La Confederación de Asociaciones Sindicales de Industrias Alimenticias (CASIA) rechazó este miércoles la reforma laboral que impulsa el Gobierno, que aún no tiene un proyecto formal redactado, y advirtió que “es falso que la competitividad se logre a través de la reducción de salarios o la precarización laboral”.

Los gremios del sector reunidos en esa entidad plantearon que la Argentina “necesita empresarios que inviertan en equipamiento, innovación y capacitación, y que reinviertan parte de sus utilidades para fortalecer una producción eficiente y sustentable”.

“Precarizar las condiciones laborales y salariales no solo deteriora los sistemas productivos, sino que conduce a la pobreza y la desintegración social”, alertaron en un documento.

En ese marco, defendieron “la negociación colectiva por rama y/o industria” como instrumento central del diálogo social y de las condiciones laborales dignas, en lugar de los acuerdos por empresas que pretendería establecer la gestión libertaria.

Entre los gremios que integran la CASIA, figuran Aguas y Gaseosas (FATAGA), Lecheros (ATILRA), el Sindicato de la Alimentación (FTIA), Pasteleros, Obreros del Tabaco (FTTRA), Cerveceros (FATCA), Panaderos (FAUPPA), Fideereos, Gastronómicos (UTHGRA), UATRE y Chacinados (SOEICHA).

De cara al proceso de renovación de autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT) previsto para el miércoles próximo, la CASIA manifestó la necesidad de que la nueva conducción incluya representación de los gremios industriales.

“Solo un movimiento obrero unido podrá resistir el avance de los poderosos y resguardar la legislación social y laboral, verdadero corazón de la Justicia Social y motor de una sociedad justa e igualitaria”, advirtieron.

Con información de la agencia Noticias Argentinas