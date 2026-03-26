El índice de salarios del INDEC subió 2,5% en el mes, por debajo del IPC, lo que profundiza el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores formales.

Los salarios de los trabajadores registrados volvieron a ubicarse por debajo de la inflación en enero y extendieron a seis meses consecutivos la caída en términos reales, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De acuerdo con el informe oficial, el índice de salarios creció 2,5% en enero, impulsado por subas de 2,1% en el sector privado registrado y 1,8% en el sector público.

Sin embargo, la variación mensual quedó por debajo del aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que implicó una nueva pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores formales.

Brecha persistente entre salarios e inflación

El índice general de salarios acumuló en enero una suba interanual de 37,7%, mientras que los ingresos del segmento registrado aumentaron 29,0% en el mismo período.

Dentro de este grupo, los salarios del sector privado registrado crecieron 28,5% interanual, mientras que los del sector público avanzaron 30,0%.

La evolución de los salarios informales, que mostró un incremento interanual de 80,6%, elevó el promedio general, aunque estos datos se publican con rezago metodológico.

Un inicio de año con salarios en retroceso real

El informe del organismo estadístico también indicó que el índice de salarios acumuló un aumento de 2,5% respecto de diciembre, lo que refleja que la dinámica de ingresos se mantuvo contenida en el comienzo de 2026.

El comportamiento de enero se suma a una tendencia que ya se había verificado en los últimos meses de 2025, cuando los salarios registrados mostraron aumentos nominales sistemáticamente por debajo de la inflación mensual.

Diferencias entre sectores

Al interior del sector público, el índice de salarios del subsector nacional creció 2,0% mensual, mientras que el provincial lo hizo 1,7%. En la comparación interanual, las subas fueron de 22,4% y 33,4%, respectivamente.

Estos datos reflejan una dinámica dispar dentro del empleo estatal y muestran que los incrementos salariales se mantienen por debajo de la evolución de los precios en varios segmentos del sector registrado.

Con información de agencia MundoGremial