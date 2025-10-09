Macri plantea «virtual balotaje contra el kirchnerismo” y acusa a Lousteau y Manes de ayudar a los K

Mauricio Macri anticipó una elección “binaria” el 26/10 entre La Libertad Avanza-PRO y el kirchnerismo mientras que a los demás postulantes de ser funcionales al peronismo.

“Y agrego sobre lo que dice Fernando: la mayoría de los que votaron así todavía se arrepiente”, sostuvo Mauricio Macri este jueves a través de su cuenta de X, en una cita a la reflexión de su ladero Fernando de Andreis.

El exsecretario general de la Presidencia expuso que los comicios por la composición del Congreso Nacional configurarán una “elección binaria” en el que la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza disputará “un virtual balotaje contra el kirchnerismo”, pero también contra otras listas opositoras.

«Hegemonía tóxica»

“La alianza violeta y amarilla que formamos LLA+PRO tendrá, el 26 de octubre, un virtual balotaje contra el kirchnerismo, pero también contra otras listas que convergen incidentalmente en su ayuda: Lousteau, Manes, Ocaña, los candidatos de la Coalición, y otros rostros electorales dividirán el voto y favorecerán la hegemonía tóxica del peronismo”, planteó por el mismo canal.

En la misma línea, el mensaje que fue avalado por Macri continúa: “La situación ya la conocemos bien. A mí me hace acordar a las PASO de agosto de 2019, cuando un grupo de electores, que se decían enojados con el gobierno, decidió votar cualquier cosa e hicieron que ganara la dupla de Alberto Fernández y Cristina”.

El mensaje de Macri llega días después de su vuelta a la quinta de Olivos, la que visitó para reunirse con el presidente Javier Milei tras un año de distanciamiento.

