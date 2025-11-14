Manuel Adorni pidió no especular con la eliminación del Monotributo

«Hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral no digan cosas que no son», reclamó el jefe de Gabinete ante las versiones de eliminación del Monotributo.

En una conferencia de prensa donde no admitió preguntas de los periodistas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negó que la reforma laboral modifique la Ley de Empleo Público, en respuesta al titular de ATE, Rodolfo Aguiar y también pidió no hacer especulaciones sobre lo que podría pasar con el régimen de Monotributo y su presunta eliminación.

A continuación, la reproducción completa de la conferencia de Adorni este viernes 14/11: