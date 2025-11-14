POLÍTICA 

Manuel Adorni pidió no especular con la eliminación del Monotributo

Manuel Adorni

Manuel Adorni

Redacción 4SEMANAS 0 Comment , ,

«Hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral no digan cosas que no son», reclamó el jefe de Gabinete ante las versiones de eliminación del Monotributo.

En una conferencia de prensa donde no admitió preguntas de los periodistas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negó que la reforma laboral modifique la Ley de Empleo Público, en respuesta al titular de ATE, Rodolfo Aguiar y también pidió no hacer especulaciones sobre lo que podría pasar con el régimen de Monotributo y su presunta eliminación.

A continuación, la reproducción completa de la conferencia de Adorni este viernes 14/11:

conferencia adorniDescarga

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.