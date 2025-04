Marcela Pagano denunció que Martín Menem prohibió el ingreso de oradores a una comisión

La Cámara de Diputados está siendo gestionada como una empresa privada cuyo “dueño” se reserva el derecho de admisión. No me sorprende del Mariscal de las Derrotas, me apena por el personal de la Cámara a quienes extorsionan o “premian” con mejoras en las categorías y ascensos a… https://t.co/lHYKSjQTUY pic.twitter.com/biyX4TUvhE