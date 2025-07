Marcelo Puella: «Milei ya cruzó todos los límites y así no puede continuar»

El presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, Marcelo Puella, volvió a cargar contra el presidente Javier Milei: “si a este cachivache no lo llevamos a un juicio político urgente, esto no termina bien”.

En un encuentro con militantes del FRENAP realizado anoche en Villa Insuperable (La Matanza), Marcelo Puella se refirió al «nivel de violencia» con el que se maneja el actual mandatario: «No puede dirigirse a la ciudadanía como lo hace, quienes no coinciden con su nivel de locura, pasan a ser: Mogólicos, Retrasados mentales, Zurdos de mierda, Mandriles, Orcos, Eunucos, Ensobrados, Ratas Inmundas, Vagos etc., no respetando rango de cargos, edades, ni problemas de salud, pese a eso, sean lo que sean somos todos argentinos y le pagamos a él y a su banda el sueldo».

En esa línea, el dirigente expresó que «si nosotros como oposición no detenemos esta locura, esto no termina bien de ningún modo. En cualquier país del mundo un presidente que violente a mujeres, jubilados, a periodistas, gobernadores, legisladores, dirigentes opositores, sindicalistas, empleados públicos, músicos, actores, a personas por su discapacidad o condición sexual es sometido a un juicio político».

«Pensábamos que ya había cruzado todos los limites mandando a golpear a nuestros abuelos, abandonando a ciudadanos ante catástrofes naturales y metiendo presa a una exmandataria presionando a la justicia, siendo inocente (refiriéndose a Cristina Fernández de Kirchner), pero no se detuvo ahí, Milei juega al límite con su discurso de odio e instigación permanente a la violencia. Esto se frena de dos maneras, por la vía de las urnas, pero hasta la presidencial del 2027 esto no se soporta, o por el juicio político y su posterior destitución. Señores legisladores, las herramientas las tienen y están dadas por la Constitución Nacional», concluyó Marcelo Puella.