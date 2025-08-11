Más despidos en NRG y Camioneros amenaza con bloquear accesos a Vaca Muerta

El Sindicato de Camioneros de Río Negro advirtió que podría bloquear los accesos a los yacimientos de Vaca Muerta ante los despidos masivos de trabajadores de la empresa NRG Argentina.

La compañía, con sede en Allen, enfrenta una grave crisis económica, agravada por su situación de concurso preventivo de acreedores, con deudas que superan los 700 mil millones de pesos y más de 500 acreedores registrados.

El conflicto se originó por el desacuerdo sobre el mecanismo de pago de fondos que petroleras como TotalEnergies y Tecpetrol adeudan a NRG por servicios prestados hasta el 5 de junio. Las operadoras proponen depositar estos montos en una cuenta concursal judicial para destinarlos a salarios, mientras que NRG insiste en que se transfieran directamente a sus cuentas, a pesar de los embargos judiciales que pesan sobre ellas. Fuentes del sector, consultadas por ADN Sur, subrayaron que, al tratarse de una empresa concursada, los pagos deben seguir el proceso judicial, respetando las medidas legales vigentes.

La situación de NRG

La crisis de NRG se intensificó tras la salida de su CEO, César Guercio, quien se radicó en Canadá, dejando las negociaciones en manos de Francisco Caldarola, director de Recursos Humanos. Desde el sindicato, se denuncia que la falta de pago de salarios e indemnizaciones afecta directamente a los trabajadores que transportan y abastecen arena para los pozos de Vaca Muerta.

Camioneros advierte que, de no resolverse la situación, implementarán medidas de fuerza, incluyendo bloqueos a los accesos de los yacimientos, lo que podría impactar significativamente la actividad en la región.

Camioneros en alerta

En diálogo con Canal 7 de Neuquén, Sol, titular Camioneros de Río Negro, explicó que las operadoras ofrecieron pagar apenas el 20% del monto adeudado, exigiendo a cambio que los empleados renuncien a cualquier reclamo futuro. “Son unas caraduras sinvergüenzas”, sentenció.

El sindicalista advirtió que esta situación no es aislada y se enmarca en un esquema creciente de precarización laboral. “Hay trabajadores que recorren más de 30 horas desde Entre Ríos hasta Neuquén por sueldos que van de 700 mil a 1,5 millones de pesos, la mitad de lo que marca el convenio”, explicó.

Además, reveló que NRG lleva un año sin pagar las cargas sociales, afectando la obra social y los aportes jubilatorios, sin que haya sanciones efectivas por parte del Estado. “La decisión política para frenar estos abusos no está. Tanto gobiernos provinciales como nacionales miran para otro lado”, cuestionó.

El conflicto permanece bajo conciliación obligatoria, pero los camioneros advierten que si no hay acuerdo inmediato tomarán medidas. Para Sol, el problema excede lo gremial: la pérdida de estos salarios impacta directamente en el comercio local y en la economía regional. “No podemos naturalizar que el crecimiento de Vaca Muerta se base en despedir trabajadores y destruir pymes que llevan décadas sosteniendo la actividad”, concluyó.

Con información de agencia Mundo Gremial