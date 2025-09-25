Milei agradeció el apoyo de Bessent: “Dejó bien en claro las raíces de los problemas del país”

El presidente Javier Milei agradeció este jueves el mensaje de apoyo del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, luego de que el organismo anunciara un swap de 20.000 millones de dólares para reforzar las reservas del Banco Central y estabilizar así la situación cambiaria.

“Muchas gracias Scott Bessent por su apoyo y por dejar bien en claro las raíces de los problemas del país. La Libertad Avanza o Argentina Retrocede”, escribió Milei en su cuenta de X.

Así aludió a recientes dichos de Bessent, quien sostuvo que Milei “está restaurando la estabilidad económica después de décadas de mala gestión argentina”.

“Los mercados no están perdiendo la confianza en él: están mirando por el espejo retrovisor”, insistió el titular del Tesoro norteamericano apuntando contra las gestiones políticas anteriores en Argentina.

Con información de la agencia Noticias Argentinas