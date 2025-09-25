La Fraternidad decidió que los trenes seguirán circulando a baja velocidad por falta de acuerdo

El gremio de maquinistas La Fraternidad decidió mantener en los próximos días la medida de protesta de hacer circular los trenes a sólo 30 kilómetros por hora, luego de que este jueves fracasaran dos reuniones que mantuvieron con el Gobierno a raíz del reclamo para que se tomen cartas en el asunto para revertir el mal estado de la infraestructura ferroviaria.

Representantes de la Secretaría de Trabajo mantuvieron una reunión por la mañana y otra a la tarde con autoridades del sindicato de conductores de trenes, pero no hubo acuerdo.

El Gobierno aún no dictó la conciliación obligatoria, mientras que el gremio que lidera Omar Maturano insistió con que no han tomando ninguna medida de fuerza.

“Para Trenes Argentinos y SOFSA, que dicen que la medida es por paritarias, te dejo unas carpetas denunciando el pésimo estado en que se encuentran los trenes y la infraestructura ferroviaria”, sostuvo en la red social X Sebastián Maturano, hijo de Omar, quien participó de las reuniones.

También criticó al ex ministro de Transporte Florencio Randazzo quien se había referido a este conflicto con críticas tanto al Gobierno como a Omar Maturano: “Vos también sos culpable de todos los trenes que compraste sin repuestos. Llamate a silencio”, sostuvo en referencia al ex funcionario y actual diputado.

Con información de la agencia Noticias Argentinas