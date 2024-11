Milei aumenta la confrontación con Cristina Kirchner con la quita de su jubilación y la pensión

El Vocero Presidencial Manuel Adorni anunció que por orden de Javier Milei, la Anses dio de baja las asignaciones de privilegio que percibía Cristina Kirchner por su condición de expresidente como en la derivada por pensión de Néstor kirchner.

Según el Gobierno, la quita de beneficios a Cristina significa para los argentinos un ahorro de unos 21.827.624 pesos.

En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni señaló que el beneficio previsto por la ley 24.018, para expresidentes y exvicepresidentes de la Nación «se otorga con carácter excepcional y extraordinario como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo«, mientras que «la señora Cristina Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación Penal, en la Causa Vialidad, como autora del delito de administración fraudulenta«, una sentencia que «representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño».

«La jubilación a ex mandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina, más aún si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política», afirmó el Vocero y agregó que «durante el mandato del Presidente Milei, Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya mancillado el honor y la dignidad de los argentinos».

Enohsa

Adorni también confirmó que el Gobierno Nacional decidió cerrar el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, ENOHSA, por tratarse de «una estructura administrativa que duplicaba sus funciones con la Subsecretaría de Recursos Hídricos», que a partir de ahora va a absorber la tarea de administrar y ejecutar obras hidráulicas de agua potable y de saneamiento en todo el país, y tomar a su cargo las 94 obras priorizadas.

En otro orden, el Vocero Presidencial informó que una auditoría realizada sobre la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología detectó rendiciones de gastos pendientes y vencidos que corresponden a transferencias a diferentes instituciones, principalmente universidades, por unos 12.000 millones de pesos. También, financiamiento a cooperativas «ligadas a viejos piqueteros y viejos funcionarios piqueteros en 2023 por 1.200 millones de pesos para proyectos que nada tenían que ver con esta Secretaría», mientras que Argentina «ocupa la octava posición dentro de América Latina en desempeño de la economía en la innovación, con Brasil, Chile, México, Colombia, Uruguay, Costa Rica y Perú, ubicados por delante nuestro».

Por último, Adorni reveló que un nuevo cruce de datos con el Servicio Penitenciario Federal y la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, detectó que 212 presos condenados y procesados estaban recibiendo una pensión no contributiva por invalidez laboral. «Inmediatamente se procedió a la baja de estas 212 pensiones que cobraban delincuentes que nunca las deberían haber percibido, para que el dinero vuelva a los contribuyentes», concluyó.

A continuación, los puntos más destacados de la conferencia de Adorni:

✅ “A través de ANSES se resolvió dar de baja la asignación de privilegio que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo, tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner. Esto significa, para los argentinos, un ahorro de unos $21.827.624,65”.

✅ “La vía judicial es una posibilidad y ella va a poder seguir cobrando una jubilación y una pensión, pero, después de esta resolución, una jubilación de acuerdo a sus aportes y no este adicional por privilegios”.

✅ “El Gobierno nacional ha decidido cerrar el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, ENOHSA. Se trataba de una estructura administrativa que duplicaba sus funciones con la subsecretaría de Recursos Hídricos”.

✅ “Esto era financiado en la Argentina con emisión monetaria por lo que el fin del camino era inflación y que todos los argentinos seamos más pobres”.

✅ “La Secretaría de Innovación en Ciencia y Tecnología realizó una auditoría sobre el área y encontró algunos datos escandalosos. Por ejemplo, rendiciones de gastos pendientes y vencidos que corresponden a transferencias a diferentes instituciones, principalmente universidades por unos 12.000 millones de pesos, entre otros”.

✅ “La ciencia, en tal caso, debe estar al servicio de la gente y no de la política”.

✅ “Se hizo un nuevo cruce de datos con el Servicio Penitenciario Federal y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y detectó que 212 presos condenados y procesados estaban recibiendo una pensión no contributiva por invalidez laboral”.

✅ “Vivir a costa del esfuerzo ajeno no está dentro de nuestro camino ni de nuestros planes de gobierno”.

✅ “El Presidente es un promotor de los tratados de libre comercio, no solo con Estados Unidos. Argentina encara reformas para hacer a la economía cada vez más competitiva”.

✅ (Cumbre del Clima) “La medida lo que permite al flamante Canciller es re-evaluar la situación, reflexionar sobre la posición y en tal caso es parte de las medidas que empieza a tomar el Canciller en su nuevo rol”.

✅ (Aerolíneas) «No hubo ninguna negociación. Nosotros establecimos las pautas y en base a eso la respuesta fue positiva. Falta aún que esto esté ratificado por las asambleas de cada gremio. Por otra parte, se seguirá adelante con que Aerolíneas no va a seguir siendo parte del Estado argentino»