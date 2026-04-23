Milei chicaneó a los periodistas tras el cierre de la Sala: “Han cometido un delito y no es el único”

El presidente Javier Milei se refirió en sus redes a las restricciones para el ingreso del los cronistas que cubren la actividad en Casa Rosada y sostuvo que “las basuras inmundas que se hacen llamar periodistas” han “cometido un delito y no es el único”.

“LAS BASURAS INMUNDAS QUE SE HACEN LLAMAR PERIODISTAS (95%) parece que siempre desconocen el principio de acción y reacción. Han cometido un delito y no es el único. Se consideran por encima de la ley y de la Constitución. Obvio que jamás te contarán su delito precedente. CIAO!”, sostuvo el mandatario, en referencia a que un acreditado filmó los pasillos internos de la sede gubernamental con una cámara oculta, tras lo cual se decidió el cierre de la Sala este jueves.

Con información de la agencia Noticias Argentinas