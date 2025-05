¿Milei vetará la Emergencia en Discapacidad si la aprueba el Congreso? Afirman que están los votos

El diputado nacional Daniel Arroyo (UP) aseguró este viernes que hay “una mayoría amplia” para aprobar el miércoles próximo la ley de emergencia en Discapacidad.

Arroyo también mencionó la posibilidad de que el presidente Javier Milei posteriormente vete la ley, sobre lo que consideró que “hay que tener estómago” para hacerlo.

“Objetivamente no solo tenemos una mayoría amplia, sino que aparte de los que acompañan habitualmente al Gobierno están acompañando esta iniciativa”, indicó, confiado, el ex ministro de Desarrollo Social en diálogo con Splendid AM 990.

Más allá de que el proyecto obtenga el número en ambas cámaras del Congreso para ser aprobado, en el caso de que el Gobierno use la facultad del veto, la oposición deberá reunir una mayoría de dos tercios para insistir en su validez.

Los vetos de Milei

El año pasado, luego de que Milei vetase las leyes jubilatoria y universitaria, el oficialismo logró blindar esos vetos al conseguir que más de un tercio de los diputados, a los que el presidente denominó “héroes”, levantara una barrera contra dichas iniciativas.

Para Arroyo, a diferencia de esas oportunidades, ahora hay diputados vinculados a gobernadores que en aquel momento se alinearon al Poder Ejecutivo que en esta ocasión apoyarían la emergencia en discapacidad y permitirían superar los dos tercios necesarios para insistir con la ley.

«Parte de los 87 héroes están acompañando esta ley. Matemáticamente tiene chances de salir esta ley”, aseguró el dirigente peronista.

«No quiero aumentar»

“Hay que tener estómago para vetar esta ley”, agregó el diputado de UP, autor del proyecto que busca recomponer los montos de las prestaciones por Discapacidad de acuerdo a la inflación acumulada desde diciembre de 2023, y luego establecer una indexación objetiva para que la liquidación de los ingresos no vuelva a quedar atrasada.

“No es que quiero aumentar, quiero que le paguen los que le deben. El Gobierno no actualizó el nomenclador y desacomodó las prestaciones”, alertó Arroyo.

«Maltrato a drede»

Según indicó, el miércoles próximo en el recinto de la Cámara de Diputados “debería haber quórum, aprobarse la ley y tratarse rápido en el Senado”.

“El Gobierno no sabe qué quiere hacer con la discapacidad y ha generado un estado de desesperación para todas las personas”, apuntó.

A su entender, “hay un maltrato adrede” hacia el colectivo de discapacidad, y puso como ejemplo la resolución publicada en el Boletín Oficial que definía a las personas de esta condición como “idiotas, inútiles, imbéciles y débiles mentales”.

“Retroceden 100 años. Hay ignorancia, no solo brutalidad”, concluyó Arroyo.

Con información de agencia NA