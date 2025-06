Moreau apuntó sobre el fallo de Cristina Kirchner: “Clarín le dice a la Corte qué día publicar»

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Leopoldo Moreau se refirió al fallo que emitirá el Máximo Tribunal en el caso vinculado a la ex presidenta Cristina Kirchner y manifestó que “el Grupo Clarín maneja todo” y que, incluso, le dice a la Corte Suprema de Justicia “hasta qué día publicar y de qué manera”.

En declaraciones a Radio Splendid AM 990, indicó que aquello que se defina y que comuniquen los jueces en la mañana de este martes responde más a “una decisión política” que a un tema jurídico.

“Tenemos un país donde en realidad podríamos prescindir de la Corte. Hay una presión gigantesca de los llamados círculo rojo y lobos de Wall Street. Se quieren tomar revancha porque Cristina afectó la credibilidad de los medios de comunicación”, planteó el legislador.

Por otra parte, remarcó que aquellos que están en contra de Fernández de Kirchner “quieren tomar la venganza por lo juicios contra los genocidas” y también por su ya anunciada candidatura en la provincia de Buenos Aires.

En la misma línea, sostuvo que en el juicio por la Causa Vialidad “no se mostró ninguna prueba ni se nombró” a la ex mandataria en tres años de investigación, ya que está “plagada de inconstitucionalidades y prevaricato”.

“Con proscripción no hay democracia. En Argentina no hay una justicia imparcial. No quieren estudiar el fallo, quieren directamente proscribirla”, concluyó.

Con información de la agencia Noticias Argentinas