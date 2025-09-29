Muy complicado Espert por presuntos vínculos con Fred Machado y piden su remoción

El diputado José Luis Espert, candidato a la reelección, aparece como receptor de dinero de una red de narcotráfico y lavado de dinero vinculada al narco Fred Machado.

Según la agencia de noticias NA, un apunte contable fechado el 1 de febrero de 2020, escondido en los registros clandestinos del fideicomiso Aircraft Guarantee Corporation indica que José Luis Espert, diputado de La Libertad Avanza (LLA) y candidato a la reelección en la provincia de Buenos Aires, aparece como receptor de 200.000 dólares provenientes de una red de narcotráfico y lavado de dinero liderada por Federico “Fred” Machado, un empresario detenido en Argentina con pedido de extradición de Estados Unidos. El video donde agradece a Fred Machado se conoció en las últimas horas.

Los documentos, incautados por la fiscalía del Distrito Este de Texas, forman parte de un expediente de 95 páginas que el dirigente social Juan Grabois presentará ante la Justicia argentina.

Remoción en Diputados

El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, reclamó este lunes la remoción inmediata de José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, tras las revelaciones que lo vinculan con el acusado por narcotráfico Federico “Fred” Machado.

“José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto de @DiputadosAR. Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión”, escribió Martínez en su cuenta oficial de la red social X.

La declaración de Martínez ocurren en un contexto de fuerte tensión parlamentaria en vísperas del inicio de la discusión del proyecto de Presupuesto 2026.

Para el bloque opositor, la continuidad de Espert al frente de la Comisión de Presupuesto compromete la legitimidad del debate parlamentario. “No se trata de diferencias ideológicas –sostienen en UxP– sino de preservar la transparencia y la confianza pública en una institución clave para el control de las finanzas del país”.

La defensa de Espert

José Luis Espert se defendió argumentando que se trata de una operación política. «Esta campaña sucia viene de 2021. Desde que yo estuve peleando por la diputación arrancó y no se renuevan, siempre envuelven con lo mismo», declaró el economista.

Espert admitió haber conocido a Machado en 2019 y haber aceptado su ayuda para presentar su libro en Viedma, incluyendo el traslado en su avión. Sin embargo, se despegó de las acusaciones criminales que pesan sobre el empresario. «Se imagina que si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo los cuatro vientos», sentenció Espert, alegando un total desconocimiento de las actividades ilícitas de su entonces colaborador.

Con información de agencia NA