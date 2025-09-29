Informe: las Pymes ya operan a menos del 60% de su capacidad

Protesta de Pymes en el Congreso de la Nación

El Observatorio de Industriales Pymes Argentinos reveló que la capacidad instalada cayó al 58,2% con 4 de cada 10 máquinas inactivas por la caída del consumo.

Las pymes industriales argentinas operan actualmente por debajo del 60% de su capacidad instalada, según un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) que retrata el crítico escenario productivo del país. El estudio corresponde al mes de septiembre y muestra cómo la fuerte contracción del consumo interno afecta a las fábricas nacionales.

Los números de la crisis

El informe revela que la capacidad instalada en las pymes se ubica en 58,2%, registrando una caída de 1,5% en comparación interanual. Esto significa que de cada diez máquinas industriales, cuatro permanecen inactivas. El presidente de IPA, Daniel Rosato, denunció que la crisis económica junto con la caída del consumo dejó «sin respirar» al sector manufacturero.

El panorama comercial también es preocupante: hasta julio el superávit comercial acumulado se desplomó un 64% respecto al mismo período de 2024, quedando en apenas 5.071 millones de dólares frente a los 14.075 millones del año anterior. Esta situación obedece al contraste entre un aumento del 32% en las importaciones frente a un magro crecimiento del 6% en las exportaciones.

Sectores más afectados

Los rubros clave para la economía argentina muestran desempeños negativos. El sector automotriz registró una baja del 8,1% mientras que la industria química cayó 5,8%. La pérdida formal de puestos de trabajo en 18 meses alcanzó a 272.880 empleos, reflejando el impacto social de la crisis productiva.

Rosato enfatizó que el consumo interno mantiene su tendencia a la baja con una caída del 9% en las ventas y un canal mayorista que acumula 24 meses consecutivos en números rojos. El sector supermercadista apenas mantiene un crecimiento leve, pero no logra compensar las pérdidas acumuladas en otros segmentos.

Advertencias y reclamos

Para el dirigente empresarial, la ausencia de un plan económico que respete la microeconomía torna la situación «socialmente insostenible». Rosato anticipó que el escenario posterior a las elecciones definirá si el modelo del gobierno nacional podrá sostener la estabilidad macroeconómica o enfrentará una nueva ola de crisis.

El titular de IPA profetizó «meses turbulentos» con fuerte presión sobre el poder adquisitivo y alta volatilidad financiera. El sector pyme alerta que la desconexión entre política macroeconómica y necesidades productivas corre el riesgo de profundizar cierres de fábricas, pérdida de empleo y mayor concentración industrial en manos de grandes jugadores.

El informe instó al gobierno de Javier Milei a reconsiderar los mecanismos de apertura comercial, la política de crédito y las tasas impositivas, señalando que no bastan anuncios generales sino que el sector necesita reglas claras, predictibilidad y apoyo directo para sostener las plantas existentes. Rosato reclamó a las autoridades que comprendan que «no es lo mismo gobernar para la macro que sostener la vida productiva del interior».