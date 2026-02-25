Naidenoff fue designado auditor de la AGN y Losada le dio un beso en plena sesión

El Senado designó este mediodía como auditor de la Auditoría General de la Nación (AGN) al ex senador nacional Luis Naidenoff. Tras la aprobación, el dirigente radical fue felicitado en el recinto por la senadora Carolina Losada, actual pareja del funcionario, en una escena que no pasó desapercibida.

En medio del clima formal de la Cámara alta, ambos se acercaron, se abrazaron y se dieron un beso como gesto de celebración por la designación. El saludo quedó registrado por las cámaras del Senado y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

En el último tramo de la sesión, el Senado aprobó la designación de los tres representantes de la Auditoria General de la Nación (AGN), de los cuales uno correspondió a La Libertad Avanza, otro al Bloque Justicialista y otro a la UCR.

Se trata del libertario Mariano Piazza, el justicialista Javier Fernández y Luis Naidenoff, respectivamente.

Con información de la agencia Noticias Argentinas