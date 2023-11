Navarro adelantó que la “propuesta de Milei va contramano de la realidad del mundo”

El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete y referente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, opinó este miércoles que la propuesta de gobierno que plantea el electo presidente, Javier Milei, “va a contramano de la realidad del mundo” y cuestionó la intención de privatizar YPF.

“Tengo una presunción del gobierno de Milei y es que va a contramano de la realidad del mundo. Plantea una salida del siglo XVIII, de libertad absoluta y que no existe en ningún lugar del planeta. Pero quiero que al pueblo argentino le vaya bien, por eso hago política y deseo que acierte con sus medidas”, expresó Navarro.

En declaraciones formuladas a CNN Radio, el funcionario y dirigente social evaluó que sería “un error estratégico grave”, como propuso Milei, privatizar la empresa pública Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), dedicada a la exploración, explotación, distribución, producción y venta de petróleo, gas y electricidad, entre otros rubros.

“Lo de privatizar YPF me parece un error estratégico grave ni de izquierda ni de derecha, sino de soberanía nacional. No hay en el mundo un país, con lo que significa hoy la energía, que privatice su empresa estatal. Quizá sea una propuesta novedosa, pero yo no lo creo”, afirmó.

Navarro, en tanto, reconoció este miércoles que la dirigencia política y empresaria tuvo “alguna responsabilidad” en que Milei haya sido electo presidente el domingo último tras imponerse en el balotaje.

“Los políticos tenemos alguna responsabilidad en este emergente. Ahora lo más importante es tener serenidad. Hay que ser respetuoso de la voluntad popular. Milei canalizó la bronca contra la política tradicional, pero también generó esperanzas”, sostuvo.

Y agregó: “En los últimos 40 años no hemos estado a la altura de las circunstancias. Hay cuestiones que no solo no las hemos mejorado, sino empeorado. Al no estar a la altura de las expectativas de nuestro pueblo, votaron a Milei”, admitió.

“Los que votaron a Milei no son fachos, negacionista o de derecha. Son argentinos que votaron con una mezcla de bronca y esperanza. Entendamos que hay un fenómeno nuevo y démosle la oportunidad de mejorar a la Argentina”, indicó Navarro.

El funcionario de la Jefatura de Gabinete dijo que no le causó sorpresa el resultado electoral del domingo, que determinó la elección de Milei como presidente tras imponerse en el balotaje al ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

“A mí no me sorprendió el resultado. Si tengo gomas lisas (en el vehículo), me puede pasar algo en la ruta. Y cuando pasa es peor de lo que uno se imagina. El resultado es mucho más duro que la imaginación. Semejante diferencia (en los votos) golpea mucho”, declaró.

Acerca del rol que desempeñará la oposición política a Milei, el dirigente del Movimiento Evita aseguró que defenderá “los derechos e intereses de los más humildes del pueblo argentino” si las medidas que toma el próximo gobierno los afecta.

“Si nosotros pensamos que de forma irresponsable y antijurídica se están lesionando los intereses de los sectores humildes, de las mayorías y las minorías, defenderemos esos derechos como lo hemos hecho siempre”, aseveró.

Con información de la agencia Télam