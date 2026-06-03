Ni Una Menos: Masiva marcha en el Congreso y reclamo de Justicia por Agostina Vega

El colectivo feminista convocó una nueva movilización en todo el país que fue masiva bajo la consigna «Vivas, libres y desendeudadas nos queremos». La marcha se realizó en un contexto marcado por el femicidio de Agostina Vega.

Miles de manifestantes se congregaron este miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación y en distintas plazas del país para exigir justicia en el marco de una nueva marcha del colectivo Ni Una Menos. La convocatoria, que cumplió 11 años desde la primera movilización originada por el femicidio de Chiara Páez, adquirió una relevancia particular tras los recientes crímenes de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, y de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, en Misiones.

En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración principal comenzó a tomar forma pasadas las 15 horas frente al Palacio Legislativo. Al caer la tarde, la plaza se colmó de banderas, carteles y pañuelos verdes. Las consignas «¿Te cansás de oírlo? Nosotras de vivirlo», «Somos el grito de las que faltan» y «Que ser mujer no nos cueste la vida» se leían entre los manifestantes, según registraron medios locales.

El reclamo de la familia de Agostina Vega en Córdoba

En Córdoba, la movilización tuvo un protagonismo especial con la presencia de la familia materna de Agostina Vega. «A mi nieta ese hijo de puta ya la había matado, pero si la encontraban ese mismo día, en la dirección que nosotros dimos, hubiera sido distinto. No nos hubiesen torturado todos estos días, nos sigue torturando. A mi nieta la siguen matando y mi hija es víctima también«, declaró Elizabeth, abuela de la adolescente, en declaraciones a Cadena 3.

La mujer también se refirió al estado de salud de la madre de Agostina. «Melisa (madre de Agostina) sigue sedada, ella sabe que su hija no va a estar más pero todavía no toma conciencia de ello, porque está muy mal psicológicamente», agregó. «Nosotros aportamos la última voluntad de mi nieta, en una cartita que ella tenía en un cajoncito que yo encontré esta mañana. Ella contaba todo lo que ella venía viviendo», cerró Elizabeth.

El abuelo de Agostina, Miguel Heredia, también decidió sumarse a la movilización acompañado por familiares y allegados. «Te dije que iba a estar acá. Aunque sea un ratito, pero dije que iba a estar», expresó a pocas horas del velorio de su nieta.

Las consignas de la marcha y el documento leído en el Congreso

Las organizaciones feministas aprovecharon la convocatoria para exigir responsabilidades institucionales. «Exigimos la renuncia del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y la destitución de los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez por la desidia organizada del Poder Judicial que la desprotegió y garantizó la impunidad. Este caso sintetiza las violencias institucionales a las que nos somete el Estado», expresaron en el documento leído frente al Congreso.

El texto también mencionó otros casos recientes. «También nos conmueve el femicidio de Dulce María Beatriz Candia, adolescente, de 17 años, de Misiones, y de Noelia Romero, de Temperley, provincia Buenos Aires», sumaron las organizaciones. Además, insistieron en las búsquedas de Camila Maidana, de Chubut, y Delicia Mamani, desaparecida en Córdoba hace seis meses.

Las movilizaciones en el interior del país

En Rosario, la convocatoria se realizó para las 15:30 en la plaza 25 de Mayo. A la media hora, según indicó Rosario 3, las manifestantes comenzaron a marchar hacia la Plaza San Martín, donde se reunió una gran cantidad de mujeres con carteles y banderas. En Mar del Plata, la movilización comenzó alrededor de las 17:30 en el Monumento a San Martín, con carteles que pedían justicia.

En Neuquén, la movilización comenzó a las 17:30 desde el Monumento al General San Martín, con la presencia de agrupaciones de localidades vecinas, según informó Diario Río Negro. En los alrededores del Congreso, se observaron intervenciones con los rostros de las mujeres asesinadas en lo que va del año. Según datos de las organizaciones, se registra una muerte cada 31 horas en el país por violencia de género.

Thelma y Cazzu las voces de todas #Niunamenos 💜 pic.twitter.com/UOm0far3W0 — Manuela Castañeira (@ManuelaC22) June 3, 2026

Patricia Bullrich atacó a la marcha

La senadora nacional Patricia Bullrich criticó las manifestaciones. «Ahora veo por TV como el partido feminista toma posición. No le importan los resultados, sino el marketing. Hubo un momento en que nos incluían a todas las mujeres. Lamentablemente, hacen siempre lo mismo y después se preguntan por qué cada vez más argentinos les dan la espalda», escribió en su cuenta personal de X.

El feminismo que defiendo es el que protege a las mujeres. A todas.



Yo sé que cuando hablamos de datos hay familias atrás, y para esas familias ese número es un todo. Pero los datos hablan de una realidad:



Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y bajo nuestra gestión en… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 3, 2026

Bullrich se refirió específicamente al caso de Agostina Vega. «En el caso de Agostina hay un asesino con nombre y apellido. No son todos los hombres, ni las políticas del Gobierno, ni el capitalismo. Es una persona concreta. La responsabilidad es individual y la pena también. Y en mi opinión, no hay lugar para segundas oportunidades para alguien que asesinó a una chica de 14 años y actuó como actuó después. Para ellos, condena efectiva y cárcel de por vida», argumentó.