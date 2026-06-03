NiUnaMenos: Qué dice el documento que leyeron Thelma Fardín y Cazzu

Las organizaciones feministas leyeron un texto frente al Congreso en el que exigieron justicia por los femicidios recientes, cuestionaron al gobierno nacional y denunciaron el desmantelamiento de las políticas de género.

Miles de personas se movilizaron este miércoles en distintas ciudades del país al cumplirse once años de la primera marcha de Ni Una Menos. Durante la jornada, las organizaciones feministas difundieron un documento frente al Congreso Nacional, leído por la actriz Thelma Fardín y la cantante Cazzu, en el que reclamaron justicia por los femicidios recientes y denunciaron un retroceso en las políticas públicas destinadas a prevenir la violencia de género. La primera en hablar fue Cazzu, quien remarcó: «Hoy frente al gobierno de Milei, que es negacionista de la violencia patriarcal, decimos: ‘nuestras vidas no son desechables’ y ‘las vidas de las pibas valen'».

El reclamo por Agostina Vega y otras víctimas

Uno de los puntos centrales del documento fue el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. «Estamos conmovidas por el femicidio de Agostina Vega y exigimos la renuncia del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y la destitución de los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez por la desidia organizada del Poder Judicial que la desprotegió y garantizó la impunidad», señalaron las organizaciones en el texto.

El documento también reclamó justicia por Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, asesinada en Misiones, y por Noelia Romero, de Temperley. Además, las organizaciones exigieron avances en las investigaciones de mujeres desaparecidas y condenas efectivas en distintos casos de violencia de género. «No son números, son vidas arrancadas por la violencia machista», remarcaron.

Thelma y Cazzu las voces de todas #Niunamenos 💜 pic.twitter.com/UOm0far3W0 — Manuela Castañeira (@ManuelaC22) June 3, 2026

Las críticas al gobierno de Javier Milei

Las críticas al gobierno de Javier Milei ocuparon un lugar destacado en el documento. Las organizaciones denunciaron que la gestión nacional eliminó o vació programas vinculados a la prevención y asistencia de las violencias por motivos de género. «El gobierno de Milei avanza sobre nuestros derechos» y eliminó políticas destinadas a «prevenir, atender y erradicar las violencias por motivos de género», sostuvieron.

También repudiaron declaraciones de funcionarios que evitaron referirse al asesinato de Agostina como un femicidio y advirtieron que negar esa figura implica desconocer una desigualdad estructural que sigue provocando muertes. Las organizaciones acusaron al Ejecutivo de sostener una postura «negacionista frente a la violencia patriarcal».

Los datos sobre violencia de género en Argentina

Según datos citados en el documento, entre el 3 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2026 se registraron al menos 3.205 víctimas letales de violencia de género en Argentina. Las organizaciones señalaron que desde 2015 se registraron más de 3200 víctimas letales en el país y advirtieron sobre la eliminación de políticas públicas destinadas a prevenir estos hechos.

El documento también incluyó reclamos por la implementación de la Educación Sexual Integral, la aplicación plena de la ley de aborto legal y el fortalecimiento de las políticas de salud sexual y reproductiva. A la vez, vinculó la violencia de género con la situación económica, denunció el impacto del ajuste sobre mujeres y diversidades y cuestionó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Otros reclamos del documento

Las organizaciones también exigieron justicia por las víctimas del triple lesbicidio de Barracas y pidieron que el hecho sea reconocido judicialmente como un crimen de odio. Hubo reclamos vinculados con la deuda alimentaria, las jubilaciones, la universidad pública, la salud mental y las políticas para personas con discapacidad. El texto cerró con una convocatoria a fortalecer la organización colectiva frente al contexto actual y con una consigna que atravesó toda la jornada: «Vivas, libres y desendeudadas nos queremos». A once años de aquella movilización que marcó un punto de inflexión en la agenda pública argentina, Ni Una Menos volvió a reunir a miles de personas en las calles con una consigna que combinó memoria, denuncia y demandas políticas.