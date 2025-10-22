Nueva marcha de jubilados al Congreso terminó con incidentes

Empujones y corridas se registraban en la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Congreso durante una nueva marcha de los jubilados a raíz del megaoperativo policial montado en la zona por las fuerzas de seguridad.

Los efectivos policiales mantuvieron a los manifestantes sobre la vereda en cumplimiento del protocolo antipiquetes, lo que de todos modos no pudo evitar el corte de tránsito alrededor de la Plaza Congreso.

El operativo de seguridad estaba a cargo de la Policía Federal, mientras la fuerza de la Ciudad se mantenía en un segundo círculo, indicaron fuentes policiales a través de un cable que reprodujo la agencia Noticias Argentinas.

A la tradicional marcha de los jubilados de cada miércoles se sumaba también el reclamo al Ministerio de Salud de distintas organizaciones y familiares por la aplicación de la ley de emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso pero sin instrumentación efectiva por parte del Poder Ejecutivo.

“¡Que Javier Milei cumpla con la Emergencia en Discapacidad! Acompañamos a miles de manifestantes, organizaciones y familiares. El Congreso aprobó y ratificó una ley que este gobierno cruel y autoritario decide no acatar. Seguiremos exigiendo su cumplimiento”, expresó por redes sociales, desde la protesta, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez.

Con información de la agencia Noticias Argentinas