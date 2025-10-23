Gerardo Martínez aclaró que la CGT rechazó una reforma laboral

A cuatro días de las elecciones legislativas y a dos semanas de que la CGT renueve sus autoridades, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, aclaró este miércoles que la central obrera expresó “un contundente y categórico rechazo a cualquier intento de reforma laboral” en sus participaciones en las reuniones del Consejo de Mayo que impulsa el Gobierno.

“La pretendida reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional como solución a todos los males que acumula nuestro país en materia económica no es más que la ratificación del Decreto 70/23 en su capítulo laboral, decisión inconsulta y que fuera oportunamente rechazado por la CGT y judicializado con éxito por nuestra central sindical”, sostuvo el dirigente gremial en un comunicado.

Al respecto, agregó que en las reuniones del Consejo de Mayo la CGT “con argumentos y definiciones, expresó un contundente y categórico rechazo a cualquier intento de reforma laboral, mucho menos aquellos inspirados en el decreto 70/23”.

Martínez, planteó que “la verdadera modernización del mercado laboral argentino debe orientarse al fortalecimiento de las pymes, la promoción de la industria nacional, el incentivo a las exportaciones y la promoción de las convenciones colectivas libres y sin cepo”.

“Queremos un pacto productivo que articule políticas activas para la generación de valor agregado, la capacitación laboral y la formalización del empleo informal”, agregó el referente cegetista que integra la “mesa chica” de la central.

Por su parte, la votación de las próximas autoridades de la CGT se aproxima (están fijadas para el 5 de noviembre) y hay varios movimientos internos entre los dirigentes que se quieren posicionar para ocupar uno de los lugares del próximo triunvirato.

Precisamente, un aspirante a una de las tres sillas que es promovido por Martínez, el titular del sindicato del Vidrio, Cristian Jerónimo, mantuvo este miércoles una reunión con José Voytenco, secretario general de la UATRE, el gremio de los peones rurales.

Jerónimo dio sus primeros pasos en el moyanismo, sector con el que mantiene un buen vínculo, y en los últimos tiempos además selló una estrecha relación con el conglomerado de dirigentes “dialoguistas” que controlan la CGT, en especial con el grupo de los “independientes”.

Por eso, la reunión de Jerónimo con Voytenco no es casual: La UATRE es uno de los cinco sindicatos de la CGT con mayor cantidad de afiliados, y por ende ostenta un número de congresales (aquellos habilitados para votar el 5 de noviembre) que es visto con buenos ojos por todos aquellos que pugnan por llegar a la conducción.

En tanto, este jueves se reunirá la mesa de mujeres de la CGT y tras el encuentro difundirán un reclamo para que en la próxima conducción de la central haya una mujer en el triunvirato. Las negociaciones en curso contemplan a Maia Volcovinsky, del sindicato de Judiciales que comanda Julio Piumato, como posible integrante del cuerpo tripartito.

Con información de la agencia Noticias Argentinas