Otra vez Acindar vuelve a paralizarse y suspende al 90% de los trabajadores

La parada será por toda la semana y Acindar suspenderá al 90% de sus operarios por la caída de la demanda.

Además del parate para esta semana que inicia se reactivó el acuerdo de suspensiones de personal que mantiene con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y que tiene vigencia hasta fin de año.

«Desde la semana que viene para prácticamente toda la fabrica por una o dos semanas por falta de demanda», dijeron a la agencia InfoGremiales fuentes internas.

900 trabajadores y contratistas

La determinación impacta en prácticamente la totalidad del plantel de siderúrgicos: «Casi el 90% de la gente será suspendida y seguramente así serán los fines de mes en adelante», explicaron. Son unos 900 trabajadores encuadrados en la UOM y otros tantos contratitas.

Los suspendidos cobrarán entre el 75 y el 80 por ciento de sus sueldos. Es parte de un entendimiento que está vigente entre la UOM y Acindar que puede utilizarse cuando.

Producción en caída

Los datos muestran un retroceso sostenido. En 2024, Acindar produjo apenas 600.000 toneladas de acero, la mitad de lo alcanzado en 2023, cuando se superó el 1,2 millón de toneladas. «En un año normal, tirando a bajo, se producen alrededor de un millón», admiten desde la propia compañía.

A la debilidad del mercado interno se suma la presión de las importaciones, principalmente desde China y Brasil. Con menos trabas burocráticas, ingresan al país acero, aluminio y materiales de construcción a precios más bajos que los nacionales.

Con información de agencia Infogremiales