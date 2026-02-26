Paro docente el 2 de marzo: sindicatos de la CGT anuncian medida de fuerza nacional

Los gremios UDA y CEA se suman al paro docente tras el fracaso de las negociaciones para convocar a la paritaria nacional, en reclamo de salarios, condiciones laborales e inversión educativa.

La CTERA también confirmó la medida de fuerza y se complica el inicio de ciclo lectivo en 15 provincias.

La medida se tomó luego de que fracasaran las negociaciones destinadas a lograr la convocatoria a la paritaria nacional docente para discutir salarios, condiciones laborales e inversión educativa.

Sergio Romero, titular de Políticas Educativas de la CGT y secretario general de UDA, expresó que “los docentes de la CGT venimos reclamando respuestas concretas hacia el sector docente, pero no las encontramos”.

Inicio del ciclo lectivo: 15 provincias afectadas

La convocatoria a paro docente nacional concide con la jornada de protesta también resuelta por la CTERA, que conducen Sonia Alesso y Roberto Baradel. La medida tendrá impacto en la Ciudad de Buenos Aires y todas las provincias del país, afectando el inicio de ciclo lectivo en 15 de ellas, donde coincide con la fecha prevista para el comienzo de las clases.

Por su parte, Fabián Felman, titular de CEA, argumentó que «se nos impone, en las actuales circunstancias, generadas por el Gobierno, reaccionar en defensa de los derechos laborales y salariales, por eso se paraliza la educación el 2 de marzo en todo el país”. Asimismo, advirtió que “si no se concretaba una convocatoria a paritaria, el conflicto con el sector docente podía profundizarse y prolongarse”.

Días atrás, los gremios coincidieron en que “la educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial como consecuencia de la decisión del Estado Nacional de retirarse de obligaciones indelegables, impulsando la derogación de leyes que lo comprometían a realizar inversiones imprescindibles para la educación en Argentina”.

En ese sentido, señalaron que “se derogó la normativa que obligaba a garantizar la inversión en el Sistema Educativo y el presupuesto destinado a la Educación Técnico Profesional”, lo que —según afirmaron—“genera un gran impacto negativo en la calidad educativa, en la desigualdad y en el futuro de cientos de miles de alumnos y alumnas”.

Contra la ‘Libertad Educativa’

Por otro lado, desde la CGT anticiparon su rechazo al proyecto de “Libertad Educativa”, al considerar que “detonará el Sistema Educativo argentino” y “la llamada ley de modernización laboral tiene como fin oprimir al trabajador con la declaración de esencialidad”.

Finalmente, remarcaron que el Gobierno Nacional “debe convocar a paritaria docente en el marco del artículo 10 de la Ley 26.075 para tratar condiciones laborales, carrera docente y salario mínimo”.

El comunicado lleva las firmas de Fabián Felman, secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos, y Sergio Romero, secretario general de la Unión Docentes Argentinos y secretario de Políticas Educativas de CGTRA.

Con información de agencia MundoGremial