Unión por la Patria le exigió a Quirno que explique el tratado con Estados Unidos

Los diputados nacionales de Unión por la Patria Eduardo Valdés, Jorge Taiana y Santiago Cafiero, entre otros, presentaron este miércoles un proyecto de resolución que apunta a citar al canciller Pablo Quirno a la Cámara baja para dar explicaciones acerca del tratado de comercio con Estados Unidos.

“El acuerdo se tornó inexplicable al día que falló la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos contra la política arancelaria de (Donald) Trump, siendo que al momento de la firma del tratado el 5 de febrero ya se conocían los fallos de primera y segunda instancia denegándole a Trump la facultad de imponer aranceles”, advirtió Valdés, autor principal de la iniciativa.

El ex embajador ante el Vaticano recordó que “en la audiencia de alegatos ocurrida el 5 de noviembre, la mayoría de los jueces coincidieron con las pequeñas empresas y los estados que impugnaron los aranceles en tanto excedían las facultades otorgadas al presidente por la ley federal”.

“¿La Consejería Legal de la Cancillería, informó al canciller de lo que sucedió ese 5 de noviembre?”, se preguntó el legislador opositor.

La presentación en Diputados tiene lugar luego de que la Corte Suprema norteamericana publicara el fallo en contra de las medidas de proteccionismo de Trump, bajo el argumento de que la política arancelaria constituye una atribución legislativa indelegable.

A la vez, la Corte Suprema de Estados Unidos fijó un precedente sobre la utilización de los aranceles con fines extra comerciales.

“Este hecho modifica sustancialmente el contexto jurídico del acuerdo firmado y genera un escenario de incertidumbre sobre la estabilidad y validez de eventuales concesiones comerciales otorgadas por los Estados Unidos”, alertó Valdés sobre los riesgos de convalidar un acuerdo de comercio con la potencia del norte.

En este sentido, advirtió que “Argentina podría quedar en una situación de desventaja si asumiera compromisos estructurales —arancelarios, regulatorios o normativos— frente a un marco institucional estadounidense cuya política comercial ha sido objeto de revisión judicial por exceso de atribuciones del Poder Ejecutivo”.

El proyecto solicita a las autoridades de Cancillería información detallada sobre los impactos arancelarios, regulatorios, productivos, laborales y ambientales, además de la remisión al Congreso del texto completo del acuerdo y sus anexos, con el fin de garantizar transparencia y control parlamentario.

Sobre el Acuerdo Recíproco sobre Comercio e Inversión firmado entre Argentina y Estados Unidos el 5 de febrero pasado, Valdés sostuvo que “resulta imprescindible que el Congreso conozca el contenido íntegro del acuerdo y sus implicancias, dado que el mismo podría incidir en la estructura productiva nacional, en sectores sensibles como la industria y las economías regionales, así como en la soberanía regulatoria y en la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas”.

En los fundamentos, el diputado peronista señaló que el Congreso debe ejercer plenamente sus facultades constitucionales de supervisión sobre los tratados internacionales y advirtió sobre la necesidad de evaluar las implicancias del entendimiento en la estructura productiva nacional, la soberanía regulatoria y la política comercial común del bloque regional.

Hasta el momento, el proyecto de Valdés cosecha las firmas de los diputados Jorge Taiana, Santiago Cafiero, Roxana Monzón, Victoria Tolosa Paz, Carlos Castagneto, Hilda Aguirre, Pablo Todero, Jorge Araujo, Ana María Ianni, Nancy Sand, Aldo Leiva y Cristian Andino.

Con información de la agencia Noticias Argentinas