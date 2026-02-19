Paro general y advertencia del Gobierno: “marchar en paz es un derecho; la violencia, no”

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, advirtió que las fuerzas de seguridad actuarán si los manifestantes causan disturbios en el marco del tratamiento en Diputados del a Reforma Laboral

“Se los digo sin vueltas: marchar en paz es un derecho. La violencia no. El que quiera manifestarse en paz va a poder hacerlo”, escribió la ministra de Seguridad de la Nación Alejandra Monteoliva este jueves en su cuenta oficial de X, horas antes del inicio de la sesión en la Cámara de Diputados donde se debatirá la reforma laboral.

Monteoliva agregó en su posteo que “el que vaya a romper, a generar caos o a atentar contra el orden democrático, va a pagar las consecuencias”.

Cabe recordar que, si bien la CGT no convocó a marchar este jueves, sí lo hicieron agrupaciones de izquierda y organizaciones sociales.

“Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar. Esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre. Ley y orden”, concluyó Monteoliva.