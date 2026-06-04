Pliego de Michelli: Milei, entre aceptar la derrota o pagar el costo político que Karina quiso evitarle

El peronismo en el Senado forzó que se apruebe el pliego a jueza de María Verónica Michelli, que Karina Milei quiso retirar. Ahora Javier Milei deberá aceptar la derrota o pagar el costo político de vetar a la candidata.

El Senado de la Nación le propinó un duro revés al presidente Javier Milei al aprobar este jueves el pliego de María Verónica Michelli como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata. La votación, que contó con 44 votos afirmativos, 18 negativos y 2 abstenciones, se dio luego de que la Casa Rosada impulsara el retiro de la candidatura por el vínculo familiar de la postulante con el periodista Hugo Alconada Mon.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, había buscado evitarle a su hermano el costo político al pedir el retiro del pliego, sin éxito. Ahora Milei debe decretar la designación o no hacerlo dejando en evidencia el castigo al periodista por sus investigaciones como en el caso $Libra.

Todo comenzó cuando el Ejecutivo nacional decidió retirar el pliego de Michelli del Senado, cuando ya estaba en trámite y dictamen favorable de los senadores, incluídos los oficialistas. La candidatura quedó envuelta en una fuerte discusión política debido a la relación familiar de la postulante con el periodista. Sin embargo, la oposición logró que el expediente fuera incluido en el temario de la sesión de este jueves.

La votación y la postura de Bullrich

El pliego de Michelli fue aprobado con 44 votos positivos, mientras que 18 senadores votaron en contra y 2 se abstuvieron. Entre los votos a favor se contaron los del peronismo, los bloques dialoguistas y el senador libertario Francisco Paoltroni. En contra votaron 18 senadores de La Libertad Avanza. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, se abstuvo y explicó su postura.

«Tengo una objeción de conciencia. Estoy convencida que no se puede atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una relación familiar. La evaluación que hace el Senado es por los méritos y estos se han merituado en los distintos pasos», afirmó Bullrich al momento de votar.

El forcejeo por el temario y el acuerdo de último momento

En un principio, la Cámara alta iba a discutir solo 50 nombramientos, pero La Libertad Avanza llevó más de 70 candidatos una vez comenzada la sesión. Esto generó críticas del peronismo y de la vicepresidenta Victoria Villarruel por apartarse de lo arreglado en Labor Parlamentaria. El presidente del interbloque peronista, José Mayans, dijo que se estaba rompiendo los acuerdos y pidió a la prosecretaria parlamentaria que confirme si solo se incluían 50 pliegos. Villarruel señaló que «se dijeron 50 pliegos efectivamente y antes de la sesión se sumaron todos los pliegos».

La situación derivó en una fuerte discusión y un cuarto intermedio pedido por Bullrich, que se extendió por casi una hora. Finalmente se acordó tratar todos los pliegos en condiciones de ser analizados en el recinto, incluido el de Michelli. «Hemos acordado habilitar la votación de los 74 pliegos y luego cada bloque en las disidencias irá marcando en cuáles hay diferencias», anunció Bullrich.

María Verónica Michelli

El pliego de Michelli y el resto de las candidaturas

El expediente de Michelli había sido oficializado por el titular de la Comisión de Acuerdos del Senado, Juan Carlos Pagotto, en la reunión del miércoles. «Todos los candidatos han sido sometidos al procedimiento establecido por el reglamento», ratificó el legislador libertario. En forma previa a la votación de Michelli, se votaron por amplia mayoría los 73 pliegos restantes, entre los que se encuentran varios miembros de la familia judicial, como el hijo del presidente de la Corte Suprema, Emilio Rosatti, y Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

Quedaron pendientes, en cambio, las designaciones de los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway por sus presuntos vínculos con el jefe de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, así como la de Juan Manuel Mejuto, a quien vinculan con la agrupación kirchnerista Justicia Legítima.