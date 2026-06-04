PyMEs desesperadas reclamaron al Gobierno: “Necesitamos frenar el cierre de empresas y los despidos”

Industriales Pymes Argentinos (IPA) participó de la conferencia en la Cámara del Calzado con más de 50 cámaras empresarias y pidieron una ley de emergencia para sostener a las PyMEs industriales.

Más de 50 cámaras empresarias nacionales se reunieron este jueves en la Cámara del Calzado para reclamar al Congreso de la Nación el urgente tratamiento y aprobación de una Ley de Emergencia PyME, destinada a frenar el cierre de empresas, evitar nuevos despidos y generar condiciones para que la producción nacional pueda volver a sostenerse.

Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), participó de la conferencia de prensa y advirtió que la situación del sector industrial “es crítica” y requiere una respuesta inmediata del Poder Ejecutivo y del Congreso.

“Las PyMEs necesitamos una ley de emergencia económica, productiva y fiscal para frenar el cierre de empresas, los despidos y mejorar las condiciones de competitividad que hoy hacen falta para seguir produciendo”, sostuvo Rosato.

En qué consiste la propuesta

El dirigente industrial señaló que la propuesta apunta a establecer un régimen excepcional por un año, con medidas urgentes para recomponer a las pequeñas y medianas empresas, preservar el empleo y sostener la actividad productiva.

En ese sentido, Rosato planteó que la emergencia debe contemplar también herramientas de control frente a un comercio exterior desleal, que afecta directamente a la industria nacional.

“Estamos frente a productos que ingresan con precios dumping o valores que no son reales. Eso destruye nuestras industrias y representa un ataque directo a la producción nacional”, afirmó.

La situación crítica de las pymes

Durante la actividad, las entidades empresarias alertaron que la caída de la demanda interna, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y la falta de medidas concretas profundizan la crisis del aparato productivo.

Rosato advirtió además que el sector industrial atraviesa una situación de fuerte deterioro, con pérdida de puestos de trabajo y un escenario cada vez más complejo para las empresas que producen en el país.

“Necesitamos que el Congreso actúe con urgencia. Esta ley es necesaria para sostener gran parte de la industria PyME que hoy está desapareciendo”, remarcó el presidente de IPA.

Desde Industriales Pymes Argentinos señalaron que la emergencia PyME no es solo un reclamo sectorial, sino una medida necesaria para defender el trabajo argentino, la producción nacional y el mercado interno.

“Sin PyMEs no hay empleo, no hay industria y no hay recuperación posible. La Argentina necesita volver a producir”, concluyó Rosato.